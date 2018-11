Glosario Jurídico

EL REGIONAL

Sistema Judicial- Término que se refiere específicamente a los tribunales, que son los únicos que forman parte del Poder Judicial. Distíngase de los “Sistemas de Justicia”,”Sistema de Justicia Criminal” y “Sistema de Justicia Juvenil”.

Sistema unificado – Es un sistema judicial en el que se han eliminado las barreras jurisdiccionales entre tribunales, las cuales implican que un caso se tiene que presentar en un determinado tribunal o sala con autoridad particular para conocer el asunto implicado y para hacerlo dentro de una demarcación territorial determinada; de lo contrario, el caso se considera mal presentado y hay que recomenzar el proceso de su presentación en el tribunal correspondiente. En un sistema unificado, las diferencias jurisdiccionales se convierten en diferencias de competencia, es decir, en una especie de división de trabajo, con el resultado de que un caso se puede presentar, en principio, en cualquier tribunal o sala. Si tal caso se presentara en un tribunal o sala no correspondiente respecto a la división de trabajo establecida, tan solo habría que trasladarlo internamente sin necesidad de volverlo a presentar. Además, en un sistema unificado como el que existe en Puerto Rico, todo juez, sin importar su categoría, tiene autoridad para entender en todo tipo de asunto aunque no le corresponda desde el punto de vista de la división del trabajo judicial, siempre que haya acuerdo entre las partes y anuencia del juez. Evidentemente, esta competencia sólo debe ser ejercida en circunstancias extraordinarias. La existencia de un sistema unificado tiene una importancia enorme en términos de acceso a la

justicia y de la aplicación de los términos de prescripción. Un sistema unificado como el de Puerto Rico lo es también para fines de funcionamiento y de administración. Lo primero implica que la asignación de materias judiciales, así como la asignación territorial de los jueces, son funciones

internas que dependen de las necesidades del sistema. Lo segundo, que existe una administración central para la dirección de todo el sistema judicial. La dirección administrativa del sistema corresponde constitucionalmente al Juez Presidente del Tribunal Supremo, quien cuenta con el apoyo de la Oficina de Administración de los Tribunales.

Sobreseer -Poner fin a un asunto, procedimiento o pleito.

Sobreseimiento – Acción y efecto de sobreseer, es decir poner fin a un asunto, a un procedimiento o a un pleito. Se usa corrientemente en la frase “archivo y sobreseimiento de un pleito”. Sobreseer una acusación en lo criminal significa que el proceso queda terminado con respecto al acusado y este queda en libertad.

Sociedad Legal de Bienes Gananciales –

Régimen económico matrimonial que establece una entidad con personalidad jurídica propia e independiente de los cónyuges que la componen, la cual será propietaria de todos los bienes que cualquier de los cónyuges adquiera luego del matrimonio, a menos que se estipule lo contrario. Mediante la sociedad de gananciales, el marido y la mujer harán suyos por mitad, al disolverse el matrimonio, las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente

por cualquiera de los cónyuges durante el mismo matrimonio.

Solidaridad – En cuanto al pago de una deuda de varios deudores, la solidaridad significa que una sola persona puede responder o una sola persona puede cobrar, aunque haya más de un deudor o de un acreedor, respectivamente. Hay solidaridad activa cuando hay una pluralidad de acreedores y cualquiera de ellos puede exigir del

deudor el pago de la totalidad; hay solidaridad pasiva, cuando hay pluralidad de deudores y cualquiera de ellos está obligado a pagar la totalidad de la deuda. Posteriormente se da, sin embargo, la acción de nivelación, mediante la cual los deudores distribuyen la responsabilidad, o los acreedores sus respectivas acreencias.

Solvencia – Situación de una persona que goza de una situación económica o moral desahogada; que no tiene dudas y si las tiene posee capacidad económica para satisfacerlas.

Sospechoso(a) – Término que se aplica a una persona a quien se ha interrogado en el curso de una investigación criminal y a quien se ha llegado a considerar probablemente involucrada en la comisión un delito. Cuando la persona se convierte en sospechosa comienza a cobijarla una serie de derechos relacionados con la presunción de inocencia. La persona sospechosa se convierte en imputada de delito, tan pronto se lleva ante un tribunal para que se determine la existencia o no

existencia de causa probable para arrestarla.

Stare decisis – Doctrina que impone observar los precedentes y aplicar a casos posteriores cuyos

hechos sean sustancialmente los mismos, los principios de derecho previamente establecidos en otros casos.

Status – Condición básica; relación básica jurídica de una persona con relación al grupo social o comunidad.

Sua sponte – Frase latina que significa “voluntariamente”, “por sí”, “motu proprio”.

Subpoena – Voz latina que significa citación o notificación a una persona para que comparezca a una audiencia, juicio o sesión en determinado día, hora y lugar.

Subpoena duces tecum – Expresión latina que significa citación por la cual se ordena a una persona que

comparezca al tribunal trayendo consigo los documentos u objetos probatorios requeridos.

Sumariado(a) – Cuando una persona acusada se encuentra en detención preventiva. El término “detención preventiva” se refiere al período anterior al juicio, en el cual el acusado se encuentra detenido preventivamente (sumariado), por razón de no haber prestado la fianza impuesta, y en espera de que se le celebre el correspondiente proceso criminal.

