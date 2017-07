Glaucoma El enemigo silencioso de tu visión

Doctora Aliza • 11 julio, 2017

El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo y la mayoría de las personas que lo padecen lo desconocen debido a su falta de síntomas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 4.5 millones de personas están ciegas a causa del glaucoma y que 60.5 millones de personas la padecieron en el 2010, número que incrementará a 80 millones en el 2020.

Y el glaucoma no sólo afecta a los adultos mayores, aunque es mucho más común entre ellos: Según las estadísticas mundiales, afecta a 1 de cada 200 personas menores de 50 años y a 1 de cada 10 personas mayores de los 80 años.

¿Qué es el glaucoma?

El glaucoma se trata en realidad de un grupo de enfermedades de los ojos específicas del nervio óptico — la vía de información desde el ojo hacia el cerebro. La presión intraocular (presión dentro del globo ocular mismo) es un factor de riesgo importante que puede generar glaucoma. Sin embargo, no hay un umbral de presión establecido que indique que se producirá la enfermedad. Dado que la lesión que se produce es en el propio nervio óptico, el daño del glaucoma no puede revertirse, solamente se le puede tratar (con cirugía o con medicamentos). Es una enfermedad que por lo general se desarrolla durante largos periodos de tiempo.

Al glaucoma se le conoce como el enemigo silencioso de la visión por su falta de síntomas. Estos sólo aparecen cuando ya existen daños que en muchas ocasiones pueden ser irreversibles. Por eso es importantísimo hacerse un examen completo de los ojos por lo menos una vez al año durante el cual te examinarán el interior del ojo y el nervio óptico. Este examen puede significar la diferencia para la detección temprana de glaucoma y su tratamiento adecuado.

Cuando se padece de glaucoma se presenta la muerte de células en la retina y por tanto hay pérdida de visión. Inicialmente el glaucoma no afecta la visión central, por eso no se hace evidente. Inicia afectando el campo visual periférico sobre el cual la mayoría de las personas no son conscientes. Poco a poco la visión periférica se pierde y avanza hacia la visión central. Cuando esta se afecta, muchas personas entonces notan la enfermedad y consultan a un especialista, pero en muchas ocasiones es muy posible que sea demasiado tarde.

Las personas que padecen de diabetes, que tengan trauma ocular significativo, o que sean usuarios de esteroides, están a mayor riesgo de desarrollar glaucoma. La edad avanzada, las córneas relativamente delgadas y la miopía son factores de riesgo adicionales. A su vez los estudios sugieren que las mujeres corren tres veces más riesgo que los hombres de desarrollarlo.

Sea cual sea tu situación, haz cita para revisarte la visión. Y vuélvetela a hacer cada año. Tu calidad de vida depende de ello.

