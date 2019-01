Fortalecida la tradición de los tres reyes magos

Reinaldo Millán

La tradición de los Tres Reyes Magos sigue fortaleciéndose en la sociedad puertorriqueña, y a medida que pasan los años y a pesar de la pérdida de población junto con la crisis fiscal no hay lugar en Puerto Rico que no celebre esa festividad de la epifanía, incluso entre los puertorriqueños que viven en el exterior, y eso hace que muchos sientan que no importa la condición económica, social y política, nunca dejará de existir.

De hecho, los tres partidos políticos de Puerto Rico, y los candidatos independientes celebran esa festividad, y eso quedó plasmado el fin de semana, especialmente con la presencia en diversas actividades de los Tres Reyes Magos de Juana Díaz, que viajaron a varios municipios, como Coamo, y estuvieron hasta en el Capitolio, lugar de agrias discusiones hasta por temas sin importancia.

Para el portavoz de los Reyes de Juana Díaz Harry Rodríguez, la tradición permanecerá no importa la condición política de Puerto Rico.

“Ciertamente es una tradición que rebasa las divisiones políticas, y propicia un encuentro, y eso lo hemos visto también en nuestros viajes fuera de Puerto Rico, y en Estados Unidos donde los puertorriqueños celebran los Reyes Magos”, explicó Rodríguez.

Hasta los políticos celebran los Reyes Magos, tanto los que cuentan con un puesto de liderazgo como los que se mantienen al margen de los medios de comunicación.

Para el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, es una actividad que hay que mantener viva. “Definitivamente queremos mantener viva la tradición y enviar un mensaje particularmente a los niños que tienen una ilusión con la Navidad”, aseveró en su encuentro con los Reys Magos de Juana Díaz en el Capitolio.

Por su parte, el presidente de la cámara Johnny Méndez, señaló que “Estas celebraciones toman un significado aún mayor este año, pues son las primeras festividades que nuestra gente puede celebrar en grande después de los eventos de Irma y María en 2017. En todas partes de la Isla hemos palpado un renovado espíritu de Navidad, de compartir en familia y celebrar en comunidad, como tiene que ser”.

Mientras tanto, el senador Juan Dalmau Ramírez, deseó a sus seguidores de redes sociales, un Feliz Día de Reyes, con un arte representado por Ramón Emeterio Betances, Pedro Albuizu Campos y Eugenio María de Hostos, como los Reyes Magos.

Y este año, como en los anteriores, pero especialmente porque para muchos esta fue la Navidad que no pudieron disfrutar en 2018 por los estragos del huracán María en 2017. Y regresaron con fervor las promesas, que además de religiosas y culturales también recogen el campo ambiental, en gran parte por la Carta Encíclica Laudato Sí, del papa Francisco, sobre el cuidado de la Casa Común.

De hecho, los ambientalistas también celebraron su promesa de reyes, como ocurrió en Peñuelas donde llegaron defensores del ambiente de la región de Guayama, y Salinas, como indicó Francisco Sáez Cintrón.

“La tradición continúa donde haya puertorriqueños, y los ambientalistas también celebramos los Reyes Magos”, expresó.

