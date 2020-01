Finaliza una década de altas y bajas en el BSN

Reinaldo Millán

No hay duda de que el deporte de mayor presencia mediática en Puerto Rico es el basquetbol, y que por sus canchas, en sus ligas diversas, en diferentes niveles, desde la categoría infantil hasta la Selección Nacional, genera, no solo grandes asistencias, sino también grandes ingresos.

Y el BSN (Baloncesto Superior Nacional), es la liga profesional de mayor impacto. Es una liga avalada por la federación de Baloncesto de Puerto Rico, que pertenece a la federación de Baloncesto Internacional.

La Liga Roberto Clemente de Béisbol Invernal, se rige bajo el acuerdo de ligas invernales de Mayor League Baseball, y es tratada como una liga menor, donde los peloteros que participen deben estar bajo la órbita de los equipos que conforman esa gran corporación beisbolera. Y las asistencias han mermado notablemente.

El voleibol atraviesa por una crisis de identidad ante la proliferación de ligas organizadas por organismos comercializados que ven la Federación de Voleibol como un competidor.

Mientras tanto, el Boxeo y el Hipismo, deportes clásicos de nuestros abuelos, enfrentan también una crisis de identidad, debido en parte a la nueva demografía deportiva, y por el otro lado la crisis económica que lleva doce años agobiándonos.

En ese cuadro es el BSN el que explota con relativo éxito el mercado publicitario, con sus canchas llenas de anuncios mejor remunerados que en las otras ligas, así como con un espectáculo de mayor colorido para un sector juvenil y femenil que otras ligas no han podido penetrar, al punto que hasta comentaristas mujeres han tenido que contratar.

Y esa maquinaria publicitaria ha provocado que en la próxima temporada haya diez equipos, mientras que en el voleibol profesional, así como en el béisbol profesional, esa cifra se hace imposible.

Dentro de ese marco, el BSN hace un repaso de 2019 y de la década dolorosa. Han seleccionado a Nelson Colón, Carlos González, Pachy Cruz, David Rosario y Eddie Casiano como los entrenadores de la década.

Y empezamos por los entrenadores porque es el oficio más duro y el más menospreciado. Porque los coaches no tiran, ni gardean, ni fallan tiros libres. Mantener un equipo física y mentalmente preparado, estratégicamente enfocado como un todo, y ejecutar con mayor eficiencia, no es tarea fácil.

Como si fuera poco un entrenador es trabajador social además de psicólogo, es gerente, contador, notario, estadístico, y administrador de cada segundo en la cancha, además de director de orquesta y coreógrafo. Y no falta las veces de dramaturgo, cuentista y poeta. Todo eso es un entrenador, y más.

En cuanto a los conductores dentro de la cancha, el BSN seleccionó a Christian Dalmau, Larry Ayuso, Ángel Vassallo, Mike Harris y Peter John Ramos, como los mejores de la década. Esos anotaron en grandes cantidades, recuperaron rebotes como si hubieran sido rescatadores de emergencias, y propinaron bloqueos como agentes de tránsito en época navideña. Quedó fuera David Huertas, también Renaldo Balkman y Carlos Arroyo.

Mike Harris, fue seleccionado dos veces, ya que además de estar en los mejores cinco de la década, quedó, claro está, entre los mejores refuerzos, junto a Tu Holloway, Danilo Pennock, Donta Smith y Terrance Shannon.

La mejor fanaticada de la década, deben ser las de Arecibo y Ponce, y a esta le siguen Quebradillas, San Germán, y Guayama, que con la excepción de su mudanza a Humacao en 2018, permanece fiel a sus Brujos. El BSN no las seleccionó, pero para la redacción deprtiva de ERG, esas son las fanaticadas de mayor consistencia.

