Finaliza torneo de básquet infantil de Patillas

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

El primer Torneo de Baloncesto Infantil en Patillas finalizó el pasado fin de semana en las categorías de 5-8 años, 9-10 años y 11-12 años.

Publicidad

La organziación del torneo estuvo a cargo del profesor Antonio Martínez Guevara y una directiva de padres voluntarios.

Los equipos campeones fueron: Categoría 5-8 años dirigido por el Prof. Anthony Latalladi derrotaron a los Warriors equipo Sub campeón dirigido por Carlos Xavier, en la Categoría 9-10 el quipo Campeón Lakers dirigido por el Sr. Josean Steidel máximo anotador Johansen Carrión 15 pts ante los Bulls equipo Sub campeón dirigido por Christian Bruno con su máximo anotador Yexiel Montañez con 15 pts y en la categoría 11-12 el equipo campeón Bulls dirigido por el Prof. Anel Montañez con su maximo anotador Juan Pablo Marrero quienes se enfrentaron a los Lakers equipo Sub campeón dirigido por el Sr. Orlando Delgado y su máximo anotador Yanvier con 14pts.

Comments

comments