Finaliza taller de emprendimiento de Trust for the Americas

El una premiación realizada en la la Casa Capitular del Colegio de Ingenieros en Guayama, la organziaci’on Trust for the Americas, concluyo un ciclo de talleres para nuevos emprendedores.

Veinte nuevos emprendedores culminaron exitosamente el proceso de capacitación en el Modelo de Negocio “Canvas” en el marco del proyecto para la Creación y el Fortalecimiento del Emprendimiento para el Desarrollo local de Guayama, como parte del proyecto Fondos Concursables de AES.

El proyecto surge como parte de la alianza entre AES y The Trust for the Americas, organización afiliada a la Organización de Estados Americanos (OEA).

El mismo busca fortalecer nuevas ideas de negocios que aporten al desarrollo socioeconómico de las comunidades de la región sur de Puerto Rico, de manera sostenible.

Como parte del proyecto, AES dio la oportunidad a los participantes de concursar por un incentivo económico para el desarrollo o expansión de su negocio en la comunidad a través del programa Fondos Concursables. La selección de los proyectos ganadores estuvo a cargo de un comité compuesto por María Fernanda Sierra, gerente de proyectos del Trust for the Americas, Juan Vázquez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Capítulo de Guayama, Miguel Vargas, director ejecutivo y CEO de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Rafael Quintana, gerente de mantenimiento de AES PR.

Seis nuevos emprendimientos recibieron incentivos económicos que fluctuaron entre los $2,500 y los $4,000.

Los ganadores fueron: Taína Meléndez Rivera quien desarrolló su microempresa C&A Tropical Green Corp, dedicada al cultivo y venta de hidropónicos; Angel Sanabria e Iriana Guzmán por el desarrollo de su negocio Ensueño Design & Rental, dedicado a la decoración, logística, coordinación y montaje de eventos sociales y corporativos; Evelyn L. Ayala y su emprendimiento La Estrella de Mar, microempresa dedicada a la preparación de pastelillos de coctel en forma de estrella rellenos con variedad de mariscos; Yashira Zoé Colón y su microempresa Cleaning Expert Green Way, dedicada a servicios de mantenimiento de áreas verdes y limpieza de interiores; Isis Morales Ramos y la microempresa Agujitas Corp, microempresa dedicada a la manufactura de mosquiteros y variedad de diseños de costura, y Carmen Ivette Lebrón por su proyecto Ivy’s Catering, dedicado a la confección de bandejas y alimentos para eventos sociales y corporativos.

Los participantes fueron evaluados en diversos criterios como: impacto social, número de beneficiarios, compromiso, potenciamiento de las oportunidades de empleo e impacto e innovación, entre otros.

Este esfuerzo fue posible gracias a la aportación humanitaria para la recuperación de Puerto Rico realizada por empleados de AES en las diversas regiones a nivel global, en conjunto con la donación realizada por The Trust for the Americas.

Los participantes dedicaron cerca de tres meses en sus respectivas capacitaciones y en el desarrollo de su modelo de negocio bajo la supervisión de Luz Marina Correa, Coordinadora de Proyecto de The Trust for the Americas y continuarán recibiendo asesoría y monitoreo por parte del personal especializado del organismo internacional y de AES hasta la culminación de los nuevos emprendimientos hasta enero de 2019.

El programa de Fondos Concursables a emprendedores y futuros emprendedores ha sido implementado exitosamente por AES y The Trust en Chile. Igualmente, la alianza entre AES y The Trust for the Americas ha logrado crear centros tecnológicos para que la población adquiera capacidades en alfabetización digital y preparación para el mundo laboral y el emprendimiento en lugares como El Salvador, República Dominicana, Colombia, Argentina y Panamá; países en donde AES tiene presencia y donde la empresa de energía ha desarrollado programas de responsabilidad social dirigidos a las comunidades.

