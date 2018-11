Fernando Cabrera: Lanzador del Año de forma unánime

EL REGIONAL

Tal y como se esperaba, el veterano lanzador derecho de los campeones Toritos de Cayey, Fernando Cabrera, fue seleccionado Lanzador del Año 2018 del Béisbol Superior Doble A con el respaldo unánime de los periodistas y comentaristas deportivos que participaron en la votación, coordinada por Federación de Béisbol de Puerto Rico.

Cabrera, quien cuenta con siete temporadas de experiencia en Grandes Ligas, lució imponente todo el año y registró marca de 8-0 en la fase regular del torneo.

“Sumamente contento y orgulloso al recibir este premio. Es el reflejo del duro trabajo de todo un año, de mucha preparación, mucho esfuerzo y de dar lo mejor de mi cada vez que me paraba en el montículo. Es un premio que no es solo mío. Si no fuera por los compañeros míos, por el ‘staff’, no hubiese sido capaz de lograr esto”, expresó el lanzador.

Ocho de las trece victorias obtenidas por Cayey en la temporada regular pertenecen al experimentado lanzador. Su brillante efectividad fue de 0.79 en 57 entradas lanzadas. En total, ponchó 53 bateadores y el promedio ofensivo de sus contrarios fue de apenas .190.

El lanzador de los Toritos reiteró en la unión del equipo cayeyano, que este año obtuvo su primer campeonato nacional desde el 1986. En la postemporada, Cabrera cerró con 11-0 y fue escogido Jugador Más Valioso de la serie final.

“Esto no era una sola persona, era un equipo completo. Nos trajo grandes logros, grandes triunfos”, reconoció.

En la fase regular, apenas otorgó trece boletos y propinó un pelotazo. Subió a la loma en la mitad de los juegos del equipo cayeyano, que obtuvo el primer lugar de la sección Sur con 13-3, logro que no alcanzaban desde la temporada del 1999.

Además, fue integrante del Equipo Nacional que logró medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

“Le dedico esto a mi familia, a toda esa fanaticada de Cayey que siempre nos apoyó. De verdad siempre agradecido con Dios que me da la oportunidad de disfrutarme este juego que tanto amo. Mientras tenga la oportunidad de pararme en el montículo, respetaré el juego de la misma manera, no importa el nivel que sea y daré lo mejor de mi por esa bendición que al sol de hoy todavía puedo disfrutarme”, puntualizó.

