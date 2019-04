Feligresía salinense establece precedente en Semana Mayor

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

Los feligreses salinenses y el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Monserrate, Carlos Manuel Grullón Capellán celebraron con fe y mucha devoción las actividades propias de la Semana Mayor, en las nueve capillas del Municipio de Salinas.

El pasado miércoles 17 de abril se celebró el vía crucis de la parroquia de Salinas, la cual comenzó con una caminata penitencial desde el barrio Coco hasta el Paseo Társilo Godreau, donde fue condenado Jesús.

El vía crucis, con todas las caídas de Jesús, recorrió las principales carreteras del pueblo hasta llegar a un espacio abierto al lado de la plaza de recreo, simulando el monte calvario, donde fue crucificado y expiró Jesús.

Una vez Jesús fue bajado de la cruz, los actos continuaron en el altar de la parroquia, donde la Virgen María mimó y sostuvo en sus brazos a su hijo Jesús.

La Iglesia Nuestra Señora de la Monserrate de Salinas estableció un precedente, en el área sur, al conseguir que los actores Jorge Castillo, en el papel de Jesús, y Sully Díaz, la Virgen María, donarán su talento y participarán, por primera vez, en el vía crucis.

La caracterización de sus personajes fue tan convincente y dramática que arrancó lágrimas de las cientos de personas del municipio y de pueblos limítrofes que se aconglomeraron en el lugar, para ver de cerca el vía crucis y reflexionar en la Semana Santa.

‘’Agradezco al párroco de la iglesia por la oportunidad que me brindó de personificar a Jesús , fue un reto, no solamente actoral, sino personal, ya que estamos interpretando a Dios hecho hombre, y como fiel creyente que soy de la fe católica fue mi responsabilidad haberlo caracterizado con el respeto y amor que merece. Nunca podrá haber personaje más importante que pudiese interpretar’’, manifestó con evidente emoción, Jorge Castillo.

Sully Díaz, quien hizo estremecer al público presente con su llanto y gemidos al presenciar el calvario y muerte de su hijo expresó, ‘’no tengo palabras para describir, lo que es, estar en la piel de Nuestra Señora, el dolor de perder a un hijo…es tan surrealista. Nunca había llorado tanto en ninguno de los personajes que he interpretado’’.

Los jóvenes del barrio Coco de Salinas, dirigidos por Windy Padilla, quienes llevan más de 30 años escenificando el vía crucis en su comunidad, celebraron su actividad el pasado Viernes Santo.

De igual forma, hicieron los jóvenes del barrio Plena de Salinas, presentaron su propio vía crucis con el apoyo de su comunidad y demás feligreses salinenses.

