Federación de Pescadores Comerciales coge con pinzas proyecto para establecer nueva ley de pesca

La Federación de Pescadores Comerciales, cogió con pinzas el proyecto del Senado, número 1014 del senador Carlos Rodríguez Mateo, para establecer una nueva ley de pesca para Puerto Rico.

El proyecto, que se encuentra en la Cámara de Representantes, busca establecer la “Ley de Pesca de Puerto Rico”, y derogar la Ley 278-1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Pesquerías de Puerto Rico”; y derogar la Ley 115-1997, conocida como “Ley para la Promoción y el Desarrollo de la Pesca Deportiva y Recreacional de Puerto Rico”.

Para el presidente de la federación, Miguel Ortiz Serrano, el proyecto que fue referido a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, hay unas áreas preocupantes ya que se protege a los pescadores recreativos pero no a los comerciales.

“Ya evaluamos el proyecto conjuntamente con los abogados, evaluamos el proyecto 1014. Y hay otra ley, la 64, que de hecho fue al senado y la cámara sin nosotros saber nada, y gracias a Dios que el gobernador la vetó, y estamos trabajando, yo formo parte de la Junta Asesora del Departamento de Recurso Naturales, hicimos un comité”, expresó Ortiz Serrano.

El dirigente pesquero señaló que ya se han reunido y esperan armonizar el contenido de las propuestas, para mejorar los proyectos.

La próxima vista en la Cámara será el próximo 1 de abril, donde plantearan sus preocupaciones.

“Hay unas inquietudes que están rondando, con relación al os pescadores recreativos y deportivos, que están oponiendo que sean 30 libras por embarcación, y ellos están repudiando esa ley, y se está estudiando que eso esté en manos de la secretaria del departamento de Recursos Naturales, y qué pasa, yo como presidente me queda una incógnita, cuando votaron para que sea la secretaria, porque entendemos que todo lo que vaya a la secretaria, ella puede decir lo que ella quiera aunque la junta recomiende lo contrario”, explicó Ortiz Serrano.

“Ya es hora de que haya algo que proteja al pescador comercial, y no es que tengamos algo en contra del recreativo y el deportivo, al contrario, queremos ser hermanos, sentarnos”, agregó.

El número de pescadores en las últimas décadas ha fluctuado entre los 1,200 y 1,500. Sin embargo, en el censo de 2008 realizado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se registraron 868.

En la exposición de motivos del proyecto se establece que “si bien los pescadores tienen sus quejas, es necesario aclarar que los pescadores reconocen las necesidades de reglas que mantengan un orden y un control sobre los desembarcos de la pesca”.

Agrega la medida que “sin embargo, son bien celosos con los datos que recopilan las agencias del Gobierno, en especial las de las estadísticas pesqueras y las bioestadísticas, porque son necesarias en la protección y el manejo del recurso pesquero y porque al no tener datos precisos sobre los abastos, se corre el riesgo de tomar decisiones que atenten contra la integridad del recurso. Para manejar dichos recursos y asegurar que se pesque sustentablemente, es necesaria que la información sea real y precisa, esto con el fin de saber si los abastos pesqueros están en condiciones saludables”.

La medida pretende crear una nueva relación entre los pescadores, los recursos marinos y las agencias reguladoras para protegerlos y obtener mayores beneficios de este recurso.

En la Sección 3, que establece la Declaración de Política Pública, que se declaran de dominio público todos los organismos acuáticos y semi-acuáticos que se encuentren en los cuerpos de agua y que no sean de dominio privado. Precisa que podrán ser pescados, aprovechados y comercializados libremente, con sujeción a las disposiciones de esta Ley y los reglamentos promulgados a su amparo. Además, establece que el Departamento de Recursos Naturales, promoverá el mejor uso, la conservación y el manejo de los recursos pesqueros de acuerdo a las necesidades del pueblo de Puerto Rico y de las leyes locales y federales aplicables.

También establece que toda persona que pesque en aguas jurisdiccionales de Puerto Rico, tendrá que poseer las licencias necesarias para pescador Comercial a Tiempo Completo, que será una persona natural que se dedica a la pesca con fines lucrativos, y devenga cincuenta el (50) por ciento o más de su ingreso total anual de la pesca.

Un pescador Comercial a Tiempo Parcial: Persona natural que se dedica a la pesca con fines lucrativos y devenga entre un (10) y un (49) por ciento de su ingreso total anual de la pesca. También otorgará la de pescador comercial Transitorio, así como la de Pescador Recreativo a toda persona natural que practica la pesca sin fines de lucro, con el fin de recrearse como deporte, con propósitos de competencia o para su consumo. Su cuota de pesca mensual total no podrá exceder treinta (30) libras de pescado y mariscos.

