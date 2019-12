Favorece proyectos literarios sobre cultura puertorriqueña

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez acogió la propuesta del presidente de la Asociación profesional Puerto Rico Teachers of English to Speakers of Other Languages (PRTESOL), Dr. Aníbal Muñoz Claudio, de promover la publicación de libros en inglés sobre la historia y la cultura puertorriqueña.

Hernández Pérez

“Nos han llegado proyectos de esa naturaleza, inclusive los mismos maestros con los estudiantes que tienen proyectos de redacción lo pueden someter al Departamento de Educación para hacer una compilación y hacer una publicación de los mismos”, expresó Hernández Pérez.

Muñoz Claudio, indicó que la enseñanza del inglés como segundo idioma mejoraría bastante si los libros de texto recogen la experiencia puertorriqueña, y muestran en inglés episodios de la historia de Puerto Rico, así como la creación de obras de Teatro y otros géneros literarios que incluso sirvan para que los puertorriqueños en estados Unidos conozcan parte de la historia e idiosincrasia del puertorriqueño.

El secretario elogió a los maestros que se han convertido en escritores, y los invitó a formar parte de ese esfuerzo.

Una de las regiones donde el bilingüismo ha tenido éxito es la de Guayama, donde las escuelas en dos idiomas han potenciado a estudiantes que han logrado ser aceptados en universidades donde el segundo idioma es importante.

El Programa de Inglés del Departamento de Educación está basado la enseñanza del idioma con enfoques de base científica.

Permite al maestro planificar y satisfacer las necesidades lingüísticas, las habilidades intelectuales y los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes.

EL énfasis del programa de Inglés es desarrollar estudiantes competentes en la comunicación, que se desempeñen eficazmente en su entorno sociocultural, mediante el uso del idioma.

El currículo ha integrado los principales enfoques que han contribuido en el desarrollo de la enseñanza del inglés: Total Physical Response (TPR), Language Experience Approach, Natural Approach, Communicative Approach, Balanced Literacy Approach, entre otros.

Para comprender el lenguaje se ha dividido en tres componentes principales: forma, contenido y uso. La forma del lenguaje incluye sintaxis, morfología y fonología. Estos componentes conectan los sonidos o símbolos en un orden determinado.

El contenido, por su parte, comprende el significado o la semántica.

El uso determina la pragmática y constituye la codificación de las ideas (semántica).

Los estudiantes deben comprender lo que es sintaxis, morfología, fonología, semántica y pragmática- establecen el sistema de reglas sobre el uso del lenguaje.

Dentro de ese marco, la Literatura en todos sus géneros representa un gran recurso educativo.

El viernes, 20 de diciembre fue el cierre de la plataforma de matrícula en línea. Hasta el jueves se habían matriculado 199,058 estudiantes, por lo que se esperaba completar.

El jefe de Educación precisó que faltaban 100 mil alumnos sin matricularse, por lo que urgió a los padres a completar el proceso desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Para el trámite, explicó el funcionario, es importante que los padres o encargados tengan disponible un correo electrónico para que reciban avisos sobre el proceso.

Hernández Pérez explicó que una vez completado el registro por parte de los padres o encargados, el DE iniciará el proceso de validación de datos, confirmación de espacio, balance de cupos y culminará el procedimiento de matrícula definitiva del estudiante siguiendo el orden de preferencia indicado.

Por los pasados dos años, el departamento ha utilizado este mecanismo para la matrícula, herramienta que ha permitido la contratación de maestros a tiempo, así como la ubicación de estudiantes por plantel.

La matrícula proyectada para el año escolar 2020-2021 es de 280 mil alumnos, aproximadamente.

Comments

comments