Falsas campañas de Alzheimer

La Administración Federal de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a los consumidores evitar los productos no probados y potencialmente inseguros que se venden como tratamientos para la enfermedad de Alzheimer.

Estos productos se promocionan con afirmaciones no aprobadas para prevenir, tratar o curar la enfermedad de Alzheimer.

Probablemente ustes conozca a alguien con la enfermedad de Alzheimer o una demencia relacionada con la pérdida de memoria. Esto se debe en parte al hecho de que a medida que nuestra población mayor crece, también lo hace la cantidad de personas que enfrentan serios problemas de salud cognitivos y relacionados.

No es sorprendente que este cambio demográfico haya sido acompañado por un crecimiento en el número de vendedores que se aprovechan de esta población, lanzando productos que hacen afirmaciones no probadas de que pueden prevenir, tratar, retrasar o incluso curar la enfermedad de Alzheimer.

Estas supuestas curas milagrosas se venden principalmente en Internet. A menudo, aunque no siempre, se etiquetan falsamente como suplementos dietéticos. Independientemente de su forma, estos productos se enfrentan a la verdadera ciencia. Lo que estas compañías están vendiendo es la falsa esperanza de que existe un tratamiento o cura eficaz.

En el mejor de los casos, los productos ofrecidos por estos estafadores no tendrán ningún efecto en el paciente; en el peor de los casos, pueden suponer un peligro para un paciente que los toma. No solo no harán lo que dicen, sino que los ingredientes de estos productos pueden interactuar con y potencialmente interferir con los medicamentos esenciales. Además, estos productos no han sido evaluados por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) por su seguridad y eficacia. Estos productos son un desperdicio de dinero y también pueden demorar a los consumidores a recibir la atención y el apoyo necesarios para su enfermedad.

Esté atento a las reclamaciones no probadas sobre los tratamientos de la enfermedad de Alzheimer. Recuerde el dicho: “si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”. Desafortunadamente, cuando se enfrenta a un problema de salud grave, incluso a la persona más racional se le puede hacer creer que las afirmaciones son inverosímiles. De hecho, eso es lo que cuentan las empresas que venden tratamientos falsos.

Una de las mejores maneras de protegerse contra tratamientos falsos es preguntar si la reclamación parece demasiado prometedora y si contradice lo que ha escuchado de fuentes acreditadas sobre los tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Las empresas que venden tratamientos para la enfermedad de Alzheimer no probados a menudo incluyen una serie de afirmaciones no apoyadas y expansivas sobre los supuestos poderes curativos de sus productos. Estos incluyen declaraciones tales como:

“Incluso se puede revertir el deterioro mental asociado con la demencia o incluso el Alzheimer en solo una semana”; “Se ha demostrado clínicamente que ayuda a enfermedades del cerebro como el Alzheimer e incluso la demencia”; “Los suplementos se utilizan para curar la enfermedad de Alzheimer”; “Puede … reducir el riesgo de Alzheimer a la mitad”;

“Puede tener un papel en la prevención de la progresión del Alzheimer”; y “Se ha demostrado clínicamente que ayuda a enfermedades del cerebro como el Alzheimer e incluso la demencia”.

Otra señal de alerta es que muchas de las afirmaciones de estas compañías sobre los poderes supuestamente curativos de sus productos a menudo no se limitan a la enfermedad de Alzheimer. Los consumidores deben evitar los productos que pretenden curar o tratar una amplia gama de enfermedades no relacionadas.

Por ejemplo, la FDA envió una carta de advertencia a una compañía que vendía un producto comercializado como un suplemento dietético que la compañía afirmó “podría ayudar a aliviar los efectos neurodegenerativos de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson”, y también afirmó que tuvo éxito en “Aliviar el dolor asociado con reumatismo, dolor de espalda y artritis; Puede ayudar a combatir los resfriados y la gripe; Puede ayudar con el manejo del azúcar en la sangre; Puede ayudar a estabilizar la presión arterial alta; [y] Ayudar a combatir las infecciones bacterianas “.

Para protegerse, aquí hay algunas otras formas de protegerse y proteger a otros de los falsos tratamientos de la enfermedad de Alzheimer: Cuestione cualquier producto que también diga ser un “avance científico”. Las empresas que comercializan estos productos aprovechan a las personas cuando son más vulnerables y, a menudo, buscan una cura milagrosa. Siempre consulte con su médico o profesional de la salud antes de comprar o usar cualquier producto de venta libre, incluidos aquellos etiquetados como suplementos dietéticos.

Se está llevando a cabo una gran cantidad de investigaciones científicas sobre la enfermedad de Alzheimer, pero en este punto, no se ha demostrado que la cura o el tratamiento detengan o reviertan la progresión de la enfermedad. La FDA ha aprobado varios medicamentos recetados para tratar a las personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los medicamentos funcionan mejor para las personas en las etapas iniciales o intermedias del Alzheimer, y pueden disminuir algunos síntomas, como la pérdida de memoria, por un tiempo. Pero ninguno de estos medicamentos detiene la enfermedad en sí .

