Evítese ajetreos: Verifique el estado de su reembolso

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Con millones de declaraciones de impuestos siendo procesadas, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, les recuerda a los contribuyentes que pueden obtener respuestas rápidas a preguntas sobre su reembolso mediante el uso de la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?”, disponible en IRS.gov y a través de la aplicación IRS2Go.

Publicidad

Este año, más de un 70 por ciento de los contribuyentes recibirán un reembolso. El IRS emite nueve de cada 10 reembolsos en menos de 21 días, y la manera más rápida de obtener un reembolso es combinar el e-file del IRS con el depósito directo

Las preguntas sobre los reembolsos son la razón más frecuente por la que las personas llaman a la agencia. Sin embargo, los días próximos al Día de los Presidentes es cuando más llamadas telefónicas recibe el IRS, lo que puede resultar en más tiempo de espera. Los asistentes telefónicos del IRS solo pueden investigar el estado de un reembolso si han pasado 21 días o más desde que el contribuyente presentó electrónicamente, seis semanas después que envío por correo una declaración en papel, o si la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” le indica al contribuyente que llame.

Los contribuyentes pueden evitarse ajetreos al usar la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?”. Todo lo que necesita es el número del seguro social del contribuyente, su estado civil tributario y el monto exacto del reembolso que aparece en la declaración. Los contribuyentes también pueden llamar al 800-829-1954 para obtener la misma información. Dentro de las 24 horas de la presentación electrónica de la declaración, la herramienta puede informar a los contribuyentes que se han recibido sus declaraciones. Ese tiempo se extiende a cuatro semanas si se envía por correo una declaración en papel al IRS, que es otra razón para usar la presentación electrónica del IRS y el depósito directo.

Una vez se procesa la declaración de impuestos, “¿Dónde está mi reembolso?” les indicará a los contribuyentes cuándo se aprobarán los reembolsos y brindará una fecha en la que los contribuyentes pueden esperar recibir su reembolso. “¿Dónde está mi reembolso?” se actualiza una vez al día, generalmente por la noche, así que revisarlo con más frecuencia no producirá un resultado diferente.

Por ley, el IRS no puede emitir reembolsos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC) antes de mediados de febrero. “¿Dónde está mi reembolso?” se actualizará el 17 de febrero para la mayoría de los solicitantes que reclaman el EITC o ACTC. Estos contribuyentes no verán una fecha de reembolso en “¿Dónde está mi reembolso?” ni a través de sus paquetes de software hasta entonces. Los reembolsos de EITC y ACTC deben estar disponibles en las cuentas bancarias y tarjetas de débito de los contribuyentes a partir del 27 de febrero, si los contribuyentes usan el depósito directo y no hay otros problemas con sus declaraciones.

Ordenar una transcripción de impuestos no acelerará la entrega de los reembolsos. Las transcripciones se usan para verificar el ingreso pasado y el estado civil tributario para solicitudes de préstamos hipotecarios, estudiantiles y de pequeñas empresas, y para ayudar con la preparación de impuestos.

Comments

comments