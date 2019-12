Estudio de la Católica confirma la desconexión moral abona a la violencia

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Un estudio publicado por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, encontró que en un país donde los actos de violencia se manifiestan desde diversos enfoques, se evidencia un alto nivel de tolerancia, y hasta de aceptación de esta conducta por parte de los jóvenes.

Esto puede degenerar en una sociedad que se torne indiferente a la violencia, de acuerdo con las autoras del trabajo La violencia desde la desconexión moral, Ana R. Pinilla Díaz y Hilda Burgos Ocasio.

La investigación presenta ocho mecanismos de desconexión de los valores y la moral, que buscan justificar los actos de violencia, actos que van desde provocar daño físico hasta manifestar conductas antisociales como son los actos de corrupción.

De acuerdo con las catedráticas, la desconexión de los valores y la moral, , facilita la aceptación de los actos violentos que sacuden a diario al País.

Las investigadoras recogieron en el libro publicado por la PUCPR, el fruto de ocho investigaciones; cuatro de ellos, llevados a cabo por las dos catedráticas, y cuatro tesis de estudiantes de maestría y doctorado del Colegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. La recopilación y el análisis de los estudios han validado, una y otra vez, la teoría de desconexión moral, dando paso a un nuevo estudio que iniciará en enero, enfocado en agresores de violencia de género, destacaron las investigadoras.

Según la Dra. Pinilla Díaz, “a lo largo de nuestras vidas, establecemos un conjunto de valores que rige nuestros actos morales; pero, en ocasiones, las personas usan estrategias de pensamientos para permitirse la violación a esos valores”.

Agregó que “es el instrumento que se usa para no sentir culpa al cometer un acto violento. La vía para esto es la desconexión moral, un concepto creado a finales de la década de los 80 para describir el proceso de desvinculación de las personas, de los valores y normas sociales aprendidos desde niños.

Por medio de la desvinculación moral, las personas transgreden sus valores sin experimentar culpas, lo que facilita tener conductas violentas. En estos estudios hemos validado la existencia de este fenómeno para explicar el alto nivel de tolerancia hacia la violencia en el País”.

Los ocho estudios evaluaron una amplia muestra de 2,153 estudiantes entre los niveles de escuela superior hasta doctorales, en edades que van de 15 a 62 años, catalogados por generaciones desde los “babyboomers”, generación X, milenios y generación Y.

Según las catedráticas, “La definición de la violencia es amplia y compleja y va desde hacer daño físico o emocional a otro hasta la corrupción, la inequidad, el poder desmedido o quitarle la vida a otro ser humano. Estos estudios validan la teoría de la desconexión moral o cómo la desensibilización constituye un mecanismo general de desapego de los valores que inciden en la violencia”. El análisis de los estudios, hechos con cuestionarios y trabajo de campo, se publican de manera conjunta como análisis por primera vez.

Para la Dra. Burgos Ocasio, “es incorrecto pensar que una persona que tenga una conducta violenta no tenga valores. Lo que ocurre es que cuando hay una desconexión moral se reconceptualizan las conductas, se utiliza un lenguaje eufemístico o se desplaza la responsabilidad, para de esa manera, justificar las acciones incorrectas. El legitimar la violencia como una forma para solucionar los problemas es el resultado de la desconexión moral”.

Entre los ejemplos de la desconexión moral y la justificación de acciones violentas las catedráticas mencionaron ejemplos como, “Yo solo seguía órdenes”; “Ella se lo buscó por esa vestimenta provocativa”, “Por andar sola y borracha la violaron”; “Yo solo firmaba los informes, otro los llevaba a su destino. Yo no sabía quién los escribía ni para quiénes eran”.

