Estudiantes debaten sobre nueva reforma educativa

Reinaldo Millán

redaccion@elregionalpr.com

No hay unanimidad de criterios a la hora de debatir un asunto, y cuando se trata de la educación de un país, mayor interés genera, ya que se trata del futuro y el presente de una generación.

Publicidad

El amplio Anfiteatro de la Escuela Superior Vocacional, Dra. María Socorro Lacot, de Guayama, se convirtió en una gran sala de debate entre los que favorecen la reforma y los que la rechazan o exigen algo mejor.

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana diversos grupos debatieron, y hasta el presidente de la Comisión de Educación de Senado, Abel Nazario intercambió ideas con el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación, Emilio Nieves.

Y el debate se extendió hasta los pasillos del anfiteatro, donde estudiantes tomaban partido a favor o en contra de la ley 85 del 29 de marzo de 2018.

Tal fue el caso de las estudiantes Natalie Cartagena e Iris Rivera, de Guayama y Patillas, respectivamente, quienes debatieron amistosamente, aunque firmes en su pensamiento.

“Creo que la reforma no es buena porque en mi perspectiva entiendo que no se debe imponer algo para lo que el gobierno no está preparado para ayudarnos sacando recursos de los maestros al cerrar escuelas”, expresó la estudiante, que entiende que las comunidades al ver cerradas sus escuelas se van a ver afectando.

Por su parte, Rivera, entiende que “hace falta un cambio en la educación en Puerto Rico para lograr mejores resultados, se va a beneficiar al estudiante porque vamos a tener mejores tecnologías y maestros mejor preparados”.

Durante el debate se discutieron diversas áreas de la reforma como la preparación de los maestros, el rol de los estudiantes, y también la transportación.

Hubo estudiantes que manifestaron que la discusión de la reforma se ha centrado en los maestros y el poder de la secretaria, y no se ha explicado cómo se benefician los estudiantes y cuál será su rol dentro de los planteles y el propio departamento.

La reforma establece que cada escuela tendrá un Consejo de Estudiantes. Los estudiantes de cada escuela decidirán sobre la composición de su Consejo de Estudiantes de conformidad con las guías o reglamentos que adopte el Secretario. Este será el representante oficial del cuerpo estudiantil de una escuela ante la Oficina Regional Educativa, el Director de Escuela, el Consejo Escolar, la facultad y la comunidad. En tal capacidad podrá Organizar y participar en actividades que enriquezcan la experiencia educativa de conformidad con las normas y reglamentos en vigor. Podrá expresar opiniones e inquietudes de la comunidad estudiantil y ofrecer alternativas sobre asuntos de interés para la escuela. Desarrollar y promover la participación estudiantil en la escuela y en la comunidad. Organizar y establecer cooperativas juveniles junto al personal del Departamento y siguiendo los reglamentos y disposiciones que gobiernan la materia. Informar al estudiantado sobre las diversas actividades a realizarse en la escuela. Proponer al Consejo Escolar el establecimiento de clubes, como el de Naciones Unidas, Niños y Niñas Escucha, entre otros, y el ofrecimiento de actividades extracurriculares de su interés. El Consejo de Estudiantes será seleccionado cada año durante la segunda semana de septiembre, en votación secreta, por los estudiantes del plantel. El Director de Escuela será responsable del cumplimiento estricto de esta iniciativa.

Comments

comments