Estudiantes de Patillas retiran el #21 de Roberto Clemente

Los estudiantes del Programa de Educación Física, Recreación y Salud de la Escuela Especializada Bilingüe María M. Ortiz García retiraron el #21 del salón de la fama de Grandes Ligas, Roberto Clemente en el barrio Jacaboa, Patillas.

La actividad fue organizada y dirigida por el profesor de educación física Miguel Gómez Guilfú con el apoyo de la comunidad escolar y del barrio, en el Día Internacional de la Educación Física y Día Internacional para el Desarrollo y la Paz.

Entre las oratorias se destacaron “Clemente, una vida para la eternidad” por el estudiante Colin Pereira, “It’s time to retired the #21” por el estudiante Gavin Golden y “Clemente el pelotero y su vida filantrópica” por el historiador deportivo de béisbol Jossie Alvarado.

Estudiantes de tercer grado interpretaron la famosa canción de las Grandes Ligas “Take me out to the ball game”. El programa contó con la premiación “Roberto Clemente Student & Community Award” reconociendo la labor de estudiantes y líderes comunitarios en el proceso de recuperación después del paso del huracán María en la zona.

En un parte de la actividad, la olímpica heptalista de Puerto Rico, Alysbeth Félix, sorprendió a la estudiante Nideishka Rodríguez que en uno de sus trabajos expresó el deseo de conocer a la atleta.

Como antesala proyectaron el documental “El efecto Clemente” de ESPN. Los asistentes disfrutaron de varias exhibiciones de tareas académicas y artísticas de los estudiantes del programa Aprendizaje Basado en Proyecto del Departamento de Educación bajo el tema Puerto Rico en el ojo deportivo mundial y de otros programas académicos. Además, se presentó una Memorabilia Conmemorativa de Roberto Clemente por el coleccionista Pedro Sáez.

