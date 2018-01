Esposa de José José cree en Dios y no en mentalista

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

Sarita Salazar, esposa de José José, restó importancia a predicción de una mentalista mexicana, quien vaticinó, por varios medios de comunicación, que El Príncipe de la Canción, morirá este año.

“No hago caso a esas tonterías. Yo no creo en mentalistas ni en brujos, sino en Dios. Todos los días le pido para que sane a mi esposo y pueda regresar a nuestro hogar, donde lo espero con los brazos abiertos”, manifestó Salazar.

Añadió estar confiada que José José, quien fue recluido nuevamente en un hospital en México, se recuperará pronto.

“Él es un hombre fuerte y ha vencido muchas pruebas en su vida. Estoy segura que con la ayuda de Dios vencerá su enfermedad y saldrá adelante” sostuvo, en entrevista telefónica, desde su apartamento en Miami, Sarita Salazar.

La esposa del astro azteca, aprovechó la ocasión para aclarar por qué no está a su lado cuidándolo.

“Estoy cansada de los rumores, no se vale que se le estén diciendo tantas mentiras al público. No estoy al lado de José por recomendación de mi médico. El no considera apropiado que vaya a México porque la altura podría afectar mi salud. Sufrí, hace unos años, un derrame cerebral…soy un milagro de Dios porque no aseguraban mi vida. Me tengo que cuidar. En estos momentos lo más importante es su salud”, subrayó.

Por otra parte, Salazar elogió el trabajo del actor mexicano, Alejandro de la Madrid, quien personifica a su esposo en la serie “José José, El Príncipe de la Canción”; la cual está siendo transmitida por Telemundo Internacional.

“Se parece mucho a José y se ve que es muy buen actor”, concluyó la pelirrubia dama, que el pasado 5 de enero, víspera del Día de Reyes, celebró el 23 aniversario de matrimonio con José José.

