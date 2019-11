Esperan por el Senado para aprobación del PS217

Reinaldo Millán

La presidenta saliente de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapistas, Marizabel La Puerta Resto, manifestó que esa organización está a la espera de que la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, le de paso al Proyecto 217que posibilitaría la aprobación de una nueva ley para reglamentar y atemperar la práctica de la Profesión de Terapia Física o Fisioterapia en Puerto Rico y derogar la Ley Núm. 114 de 29 de junio de 1962, según enmendada.

La Puerta Resto, quien lleva al frente de esa organización por 3 años, urgió la aprobación de la medida para atemperar la profesión a los parámetros establecidos en los 50 estados de la federación estadounidense.

Con un grado doctoral obtenido en Boston University, La Puerta Resto, considera que la ley de 1962 requiere nuevas enmiendas para atemperarla a la práctica actual de la profesión.

De hecho, la exposición de motivos de la medida presentada por el senador Juan Dalmau, subraya que las enmiendas permitirían que el terapista físico provea los servicios para los cuales está educado y capacitado, se salvaguarde la seguridad y bienestar de los pacientes/clientes y se responda efectivamente a las necesidades de salud del país.

“Esta medida presente atemperar la práctica, ese proyecto tiene dos informes positivos del senado y está en Reglas y Calendarios, allí se quedó”, indicó la presidenta.

“Hemos enfrentado oposición del Colegio de Médicos Cirujanos, tal vez por no comprender la ley porque nosotros no queremos ser médicos, nuestro doctorado es en Terapia Física, no es en Medicina, nosotros pretendemos ejercer la Terapia Física como se ejerce en Estados Unidos”, expresó.

El colegio cuenta con alrededor de 150 miembros, pero la profesión ha enfrentado un éxodo por los sueldos que han provocado una emigración.

El nuevo presidente Dr. Rafael López, tomó las riendas el sábado pasado en la asamblea anual de la organización.

Tras maría emigraron terapistas a Estados Unidos, pero otros se quedaron y mediante el equipo portátil pudieron ver pacientes en sus casas, a pesar de la falta de energía eléctrica.

Sin embargo, el Programa de Doctorado en Fisioterapia sque se ofrece dentro del Departamento de Programas de Posgrado en la Facultad de Profesiones de la Salud en el Campus de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, cuenta con 77 estudiantes.

La directora del programa, Ana Font Rivera, recalcó que se trata del primer y único programa en Puerto Rico que conduce a un Doctorado de Nivel Inicial de Grado en Fisioterapia.

La duración del plan de estudios profesional es de 3.5 años. Las admisiones al programa se considerarán una vez al año.

Al completar este título, el graduado está calificado para trabajar como médico general en fisioterapia y podrá ofrecer servicios en hospitales, centros de rehabilitación, centros geriátricos, industrias, escuelas, centros de medicina deportiva, programas de promoción de la salud. , práctica privada y programas comunitarios entre otros.

El graduado podrá asumir los roles de ser clínico, investigador, administrador, educador y consultor en los escenarios mencionados anteriormente, de acuerdo con la descripción que hace el catálogo del RCM.

De acuerdo al Manual de Perspectivas Laborales (“Occupational Outlook”) de enero de 2014, publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, se espera que el empleo de los Fisioterapistas crezca un 36 por ciento entre el 2012 y el 2022, indica el PS217.

Agrega que este crecimiento es mucho más rápido que el promedio de la mayor parte de otras profesiones, cuyo ritmo de crecimiento se estima en 11 por ciento para este mismo periodo.

Según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se estimó en Puerto Rico un crecimiento de Fisioterapistas de 19.43 por ciento entre los años 2008-2018.

La Terapia Física o Fisioterapia ha sido clasificada entre las primeras 39 profesiones de mayor crecimiento en la Isla.

