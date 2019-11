Erradicadas dos de las tres cepas de virus naturales de la poliomielitis

EL REGIONAL

En el Día Mundial de la Poliomielitis, Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró la erradicación mundial del virus natural de la poliomielitis de tipo 3.

En un anuncio histórico emitido en el Día Mundial de la Poliomielitis, una comisión independiente de expertos concluyó que el virus natural de la poliomielitis de tipo 3 ha sido erradicado del mundo. Tras la erradicación de la viruela y del virus natural de la poliomielitis de tipo 2, esta noticia representa un logro histórico para la humanidad.

Ghebreyesus, quien además es presidente del Consejo de Supervisión de la Poliomielitis de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP), señaló que “la erradicación de la poliomielitis será un hito histórico para la salud mundial. Gracias al compromiso de asociados y países y a los medios innovadores utilizados, solo queda un serotipo de poliovirus natural”.

“No cejaremos en nuestro empeño para que se dediquen todos los recursos necesarios a erradicar todas las cepas de poliovirus, e instamos a todos nuestros asociados y todas las partes interesadas a secundarnos hasta lograr este objetivo”, agregó.

Hay tres cepas de virus naturales de la poliomielitis con características inmunológicas distintas, que se nombran con números (tipos 1, 2 y 3). Aunque causan los mismos síntomas, que pueden llegar hasta la parálisis irreversible e, incluso, la muerte, presentan diferencias genéticas y virológicas que obligan a erradicarlas por separado.

La cepa de tipo 3 es la segunda que se aniquila tras la certificación de la erradicación de la de tipo 2 en 2015. El último caso de poliomielitis por el virus natural de tipo 3 se detectó en el norte de Nigeria en 2012. Desde entonces, la potencia y el alcance del sistema de vigilancia mundial del programa de erradicación ha sido determinante para confirmar que esta cepa ha desaparecido por completo. Gracias a las inversiones en la formación de profesionales, en medios innovadores y en la red mundial de laboratorios, se ha podido certificar la inexistencia de este virus en todo el mundo, aparte de las muestras confinadas de forma segura.

David Salisbury, presidente de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis, señaló que “hemos erradicado del mundo el virus natural de la poliomielitis de tipo 3. Se trata de un logro significativo que debe dar un nuevo impulso a nuestros esfuerzos y motivarnos para acometer el último paso: la erradicación de la cepa natural de tipo 1 que, actualmente, está en circulación solamente en el Afganistán y en el Pakistán. No nos podemos detener ahora: debemos erradicar todas las cepas restantes de todos los poliovirus. Desde África nos llegan buenas noticias: no se ha detectado el poliovirus natural de tipo 1 desde 2016, en un contexto de mejora constante de la vigilancia. Aunque en esta región siguen circulando virus de la poliomielitis de origen vacunal, que deben ser controlados con urgencia, hay indicios de que no quedan poliovirus naturales en el continente, lo cual sería un logro considerable”.

La noticia anunciada en el Día Mundial de la Poliomielitis demuestra que es posible un mundo sin esta enfermedad, pero, para ello, la comunidad internacional de ayuda al desarrollo debe mantener su compromiso. Con ese fin, y en el marco de la Semana de la Salud Mundial que se celebrará en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) en noviembre de 2019, el Foro Reaching the Last Mile centrará la atención internacional en la erradicación de las enfermedades más mortíferas y ofrecerá la oportunidad a dirigentes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo —con especial atención a la Asociación Rotaria Internacional, de la que partió la iniciativa— de contribuir a la última etapa de la erradicación de la poliomielitis.

En el argumentario de la IEMP para el periodo 2019‑2023 se ponen de manifiesto los efectos positivos de invertir en este objetivo. Desde 1988, las actividades de erradicación de esta enfermedad han conducido a un ahorro del gasto sanitario equivalente a US$ 2700 millones. Para 2050, el logro sostenible de un mundo sin poliomielitis permitirá a los países ahorrar US$ 1400 millones más con respecto al costo de controlar indefinidamente los virus que la causan.

