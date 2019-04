EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias.

El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado, el deterioro cognitivo leve, causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve, desarrollarán Alzheimer.

Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares. Pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante, pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de sus cuidados.

El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad.

Ningún tratamiento puede detener la enfermedad. Sin embargo, algunos fármacos pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren, de acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento,

Los Alzheimer’s Disease Centers (ADC) ofrecen servicios de diagnóstico y tratamiento. Los ADC son financiados por el Instituto Nacional de Asuntos de la Vejez y están distribuidos en todo el país. La información se proporciona únicamente en inglés.

Los expertos estiman que un médico capacitado puede diagnosticar el Alzheimer con una precisión de más del 90 por ciento. El primer paso para hacer un seguimiento de los síntomas es encontrar a un médico con el que se sienta cómodo. Muchas personas contactan a su médico de atención primaria o clínico para hablar sobre sus preocupaciones relacionadas con la pérdida de memoria. Los médicos de atención primaria con frecuencia supervisan el proceso de diagnóstico.

El médico de atención primaria puede derivarlo a un médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia relacionados.

Los especialistas incluyen: Neurólogos, que se especializan en enfermedades del cerebro y el sistema nervioso.

Psiquiatras, que se especializan en trastornos que afectan el estado de ánimo o la forma en la que funciona la mente

Psicólogos con capacitación especial en evaluación de la memoria y otras funciones mentales.

¿Dónde empezar? Conozca los 10 signos.

Es posible que a las personas con pérdida de memoria u otros signos posibles de advertencia de Alzheimer les resulte difícil reconocer que tienen un problema y tal vez se resistan a hacer un seguimiento de sus síntomas. Los signos de demencia pueden ser más obvios para los familiares o amigos.

Su delegación local de la Alzheimer’s Association puede ofrecerle una lista de los especialistas en Alzheimer y demencia de su área.

Importancia del diagnóstico temprano.

Si bien el inicio de la enfermedad de Alzheimer no puede detenerse o revertirse, un diagnóstico temprano permite a las personas con demencia y sus familias: Tener mejores posibilidades de beneficiarse del tratamiento. Contar con más tiempo para planificar el futuro. Disminuir las ansiedades sobre los problemas desconocidos. Aumentar las posibilidades de participar en ensayos clínicos de fármacos, para ayudar a impulsar la investigación. Tener la oportunidad de participar en decisiones sobre la atención, el transporte, las opciones de vivienda y asuntos financieros y legales. Tener tiempo para desarrollar una relación con los médicos y acompañantes

Beneficiarse de los servicios de atención y apoyo, para que sea más fácil para ellos y sus familias manejar la enfermedad.

Comments

comments