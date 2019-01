En Guayama y otros municipios esterilización de mascotas

EL REGIONAL

La directora ejecutiva de la Humane Society of Puerto Rico, Maritza Rodríguez, anunció que en el Coliseo Dr. Roque Nido Stella, de Guayama, se realzará tercera ronda del Spayathon for Puerto Rico del 3 al 9 de febrero.

Las clínicas de cirugía serán del 3 al 9 de febrero en la Hacienda Sabanera del Barrio Montellano comenzando a las 6:00 am. Será por orden de llegada hasta cumplir con la cuota del día. Solicitamos que los participantes permanezcan con sus mascotas durante todo el proceso. La tercera ronda del Spayathon for Puerto Rico en Cidra estará a cargo de Emancipet y The Humane Society of Puerto Rico.

Otras localidades en las que se estará llevando a cabo la tercera ronda son Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez, Fajardo en el Coliseo Municipal Tomás Dones, Toa Baja en el Centro Comunal Rafael “Pipo” Negrón, Carolina en el Centro de Control de Animales de Carolina, Guayama en el Coliseo Dr. Roque Nido Stella, Culebra en la Cancha Julian Ayala y Vieques a través de Our Big Fat Caribbean Rescue (OBFCR). En la mayoría de los sectores será del 3 al 9 de febrero, exceptuando Culebra que será el 26 y 27 de enero, Vieques el 4 y 5 de febrero y Carolina por cita previa.

