En Guayama se celebra la Semana de la Arquitectura

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Publicidad

Guayama, ciudad que cuenta con la zona histórica más grande y la plaza de recreo más espaciosa de Puerto Rico, será sede a partir del domingo de la Semana de la Arquitectura.

Y no es para menos, ya que desde que asumió la presidencia del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPPR), la arquitecta Dian Luna Serbia, ha decidido sacar de San Juan esa organización profesional y compartirla con todo Puerto Rico.

“Nuestro colegio cumple 40 años y hemos decidido celebrarlo en Guayama”, relató la arquitecta que ha sido artífice y custodia de la zona histórica de Guayama, que no es incompatible con el desarrollo económico sino un motor para impulsar la economía.

La Semana de la Arquitectura 2018, la cual se llevará a cabo del 9 al 15 de septiembre, contará con un variado calendario de interesantes actividades, explicó Luna Serbia.

Durante la semana profundizará sobre los logros del Colegio durante su trayectoria de cuatro décadas así como fomentar el conocimiento y el aprecio de la arquitectura y la arquitectura paisajista.

“Durante 40 años, el CAAPPR ha sido líder en dar a conocer la profesión en Puerto Rico, al colaborar en la educación a la comunidad sobre la importancia de la conservación de nuestro patrimonio construido y natural”, dijo la arquitecta.

Explicó que las actividades salen de San Juan para comenzar en el pueblo de Guayama, donde el domingo, 9 de septiembre a las 2:00 de la tarde, se llevará a cabo la lectura de la Proclama presentada por el Departamento de Estado de Puerto Rico.

Ese mismo día, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de la presentación “40 años, 40 fotos” y de participar a las 4:00 de la tarde de la actividad titulada “Patrimonio histórico de los pueblos de Puerto Rico en el contexto de los 40 años del CAAPPR”, la cual estará a cargo de la propia presidenta del Colegio.

Durante la misma, los participantes podrán aprender sobre el diseño del Museo Casa Cautiño, una hermosa residencia obra del arquitecto guayamés Manuel Texidor y construida entre 1881 y 1887. Mientras que también aprenderán sobre la planificación urbana de la Plaza de Recreo de Guayama, la cual forma parte de la zona histórica establecida en 1992. Esta actividad cuenta con un valor de 2.5 horas de educación continua (HSW).

De 1:00 a 6:00 de la tarde colocarán un Arquibooth en la plaza, en el que se mostrarán los trabajos del concurso “Mi Casa Resistente”, en alianza con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y el Proyecto Enlace, para producir un diseño para una vivienda que atendiera el derecho de todo ciudadano de contar con un techo seguro, reconociendo a su vez las necesidades económicas, pero al mismo tiempo respondiendo a los principios básicos de sostenibilidad en viviendas mínimas y cumpliendo con los códigos actuales.

La Semana de la Arquitectura 2018 continúa en la sede del CAAPPR, ubicada en la calle del Parque 225, en Santurce, el martes, 11 de septiembre con la presentación a las 6:00 p.m. de la charla “The ‘Startup’ Mindset: Strategies for the Architect success in a new world of work”, a cargo del arquitecto Ángel E. Pomales Sánchez y Estelí Capote. La misma tiene un valor de 1.5 horas de educación continua (HSW). A las 7:00 p.m., se procederá a celebrar la ceremonia de juramentación de los nuevos arquitectos y arquitectos paisajistas licenciados, así como de aquellos en entrenamiento, como miembros colegiados del CAAPPR.

El jueves, 13 de septiembre a las 6:00 p.m., se ofrecerá la charla titulada “La aportación del arquitecto en el gobierno”, a cargo de los reconocidos arquitectos Ilia Sánchez Arana, Alberto Lastra Power y Enrique Vivoni Farage en un interesante encuentro moderado por el arqueta Pedro M. Cardona Roig. Los participantes hablarán sobre la relevancia de la profesión en la política pública en el Gobierno de Puerto Rico a través de los últimos 100 años y la implicación de las decisiones de dichos profesionales sobre el desarrollo conforme a la salud, seguridad y bienestar común. Esta actividad tiene un valor de 2.0 horas de educación continua (HSW).

Lunas destacó que en la actualidad hay cuatro escuelas de arquitectura en Puerto Rico, la más reciente fundada en la Pontificia Universidad Católica, situada en el mismo casco histórico de Ponce.

Comments

comments