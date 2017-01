Emotiva toma de posesión en Guayama

Para la pequeña Amanda Gabriela fue una noche divertida de pasear por un enorme y brillante escenario que concluyó con hermosos fuegos artificiales mientras era el centro de atención de todos y no tenía idea de que “le robaba el show” a su abuelito quien se lo disfrutó en todo momento y para quien esa misma noche fue una mágica y prometedora que no olvidará jamás.

Y es que Eduardo Cintrón expuso ante todo que es el abuelo, padre, esposo e hijo que asumió con gran respaldo de los suyos el reto de continuar al frente de la alcaldía de Guayama en una lucida actividad. El momento que mayor ovasión consiguió fue al momento de Cintrón saludar entre los más destacados invitados, al ex alcalde de Guayama, Héctor “Güi” Colón Mendoza, con quien había tenido diferencias durante su año de campaña pero quien demostró su total apoyo al alcalde al llegar hasta la tarima y compartir un abrazo con quien también fue su empleado años atrás.

Ya llegada la noche, con un ambiente agradable, el Ejecutivo municipal tomó su juramento ante el juez superior Josean Rivera Torres, tras lo cual dio su mensaje.

La frecuente mención de los miembros de esa amplia familia de Cintrón Suárez, entre ellos destacando siempre a sus padres Eduardo R. Cintrón Ortiz y Nemesia “Mencha” Suárez, suegra y a sus hijos Eduardo y Cristian, y su esposa Carmen Ocasio deleitó a cientos de presentes que llenaron las sillas frente a la tarima que se ubicó en la plazoleta del Centro de Convenciones Catalino “Tite” Curet Alonso. Incluso, como parte de la actividad, el alcalde guayamés no pudo ocultar sus emociones cuando se presentó en pantallas un video en el que se mostró una semblanza de la vida de sus progenitores ya que a ellos dedicó la actividad. Abrazando a ambos padres, observó las imágenes que iban acompañadas de un tema del cantante Victor Manuelle quien a su ver envió un mensaje de agradecimiento a Cintrón por haber escogido dicho tema musical que compuso en honor a quienes le dieron la vida en su propio hogar.

“Yo no quería ser irreverente, yo le pedí a papá Dios que me los dejara con vida y verme juramentar como alcalde de Guayama y me lo consiguió pero como es todo, uno sigue pidiéndole y le seguí pidiendo que me permitiera ser alcalde pero que me los tuviera con vida y me vieran juramentar por un segundo término” expresó Cintrón al recordar que el año pasado su padre fue víctima de un atentado que por poco le cuesta la vida. “Dios es grande y las oraciones de mi pueblo y de mis pastores llegaron y hoy aquí los tengo con vida, viéndome juramentar” comenzó expresando el alcalde.

Aprovechó de paso su mensaje para hablar de algunos de sus logros como señaló, la limpieza y presentación de su pueblo que permite mantener actividades al aire libre sea de día o de noche. De igual forma anunció la entrega de seis patrullas para la Policía Municipal.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto también se presentó y sonreía con frecuencia ante el apego familiar que distinguió la actividad y no dudó en agitar una banderita de Guayama que le fue entregada. ”Para ser un buen Alcalde hay que tener el Corazón puesto en los mas vulnerables o necesitados y él lo tiene. Cuando corrí en candidatura por acumulación vine a Guayama y recuerdo, con mucha illusion, como Eduardo sin ser candidato a nada ser preocupaba por la gente. Ha demostrado ser una buena persona y hacer las cosas bien…es inteligente porque en el saludo protocolar se aseguró de incluir a su suegra y tiene como Presidenta de la Asamblea Municipal a una mujer”, manifesto, con una sonrisa a flor de piel, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

El exgobernador Anibal Acevedo Vilá, para quien Eduardo Cintron trabajó en La Fortaleza, su juramentacion para un segundo término, “en el plano personal me llena de mucho orugllo y emoción. Felicito a éste pueblo por haber hecho la mejor selección, Guayama está en las mejores manos”.

La nueva Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, (DRNA), Tania Vázquez representó al Gobernador Ricardo Rosselló con un mensaje de respaldo y aliento de la administración central hacia el incumbente, lo que Cintrón agradeció y devolvió de la misma manera al sostener que “envíele un mensaje al señor gobernador que estamos aquí para colaborar con él” y le brindó sus mejores deseos para que tenga éxito en su gestión. “Porque si él tiene éxito en su gestión, ganamos todos” expresó Cintrón.

También estuvo presente el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, quien se dirigió hacia el alcalde como presidente de la Asociación de Alcaldes. “Eduardo, sé que lo seguirás haciendo bien” expresó el veterano ejecutivo cayeyano que destacó en su mensaje a otros ex alcaldes que forjaron a quienes hoy ocupan dichos cargos en sus respectivos pueblos.

También estuvieron presentes el ex alcalde de San Juan y ex presidente del PPD, Héctor Luis Acevedo, los alcaldes de pueblos vecinos como Norberto Soto, Eric Bachier y Karilyn Bonilla, así como varios ex funcionarios de la pasada administración, entre los que se destacó el guayamés José Delgado, quien dirigió la Comisión para la Seguridad en el Tránsito., además de senadores como Carlos Rodríguez Mateo, Cirilo Tirado, el representante Luis “Narmito” Ortiz, entre otros.

La ceremonia concluyó con fuegos artificiales y la participación posterior del cantante Danny Rivera y del salsero Tito Nieves.

Luis Berríos colaboró en esta nota

