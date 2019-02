Emocionada Elba Robles de compartir escenario con Los Panchos

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

La vocalista puertorriqueña Elba Robles se encuentra emocionada y feliz de compartir, por primera vez, el escenario con el renovado Trío Los Panchos, este domingo 17 de febrero a las 4:00 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

En el concierto ”Boleros de Amor…recordando la época de Eydie Gormé y María Martha Serra Lima”, se presentará también, la reconocida cantante, Lourdes Robles.

El trío Los Panchos está conmemorando su 75 aniversario de fundación con presentaciones en distintos países. El legendario grupo musical tiene una conexión muy especial con Puerto Rico porque tres de sus primeras voces fueron puertorriqueños: Hernando Avilés, Johnny Albino y Julito Rodríguez.

”Es un privilegio para mi cantar con ellos. El trío Los Panchos es el más exitoso de todos los tiempos, han dado cátedra por sus privilegiadas voces y elegancia al interpretar sus temas, hasta los niños conocen sus canciones; yo las aprendí gracias a mi padre que las tocaba y cantaba acompañado de su guitarra”.

”A Eydie Gormé y María Martha Serra Lima siempre admire su belleza interpretativa y calidad vocal, sus éxitos me traen bellos recuerdos. Me entusiasma además, compartir con Lourdes Robles, una extraordinaria cantante puertorriqueña”, añadió Elba Robles.

La alegría que embarga a la cantante pepiniana es por partida doble, ya que será exaltada al Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico en la categoría ”Bohemia”, el sábado 23 de marzo a la 1:00 de la tarde, en Teatro Braulio Castillo de Bayamón.

”Estoy muy contenta y agradecida del Señor por todas las bendiciones que me está regalando. Me siento feliz y doy gracias a todas las personas que siempre me han apoyado”, manifestó Robles.

Por su excelencia musical ha sido recipiente de varios reconocimientos, en el 1980 recibió el premio Agueybana, en el 1982 su dúo ”Elba y Renny” fue reconocido por la revista Record World, y en diciembre del 2006 se alzó como la cantante ”Revelación Bohemia” de los Premios People Latin.

Elba Robles se ha presentado en los principales hoteles del País y ha cantado con la orquesta, Sinfónica de Puerto Rico, Filarmónica, y con la Orquesta de Quique Talavera.

En su quehacer musical ha grabado dos discos: ”Regalo de amor”, con las canciones del compositor y doctor, Carlos C. Maestre, y ”Éxitos de amor”, producido por Juan ”Chino” Pacheco.

