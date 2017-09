Emergencia pública en Santa Isabel

Alcalde Enrique Questell reclama soluciones al gobierno ante efectos sobre decenas de familias

Legisladores y ciudadanos se unen al reclamo del Alcalde para que el gobierno central les ayude a agilizar una solución al problema

Santa Isabel, PR – El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado declaró una emergencia de Salud Pública en su municipio tras conocerse los riesgos a los que se están exponiendo unas 800 familias que residen cerca de una charca de retención de aguas y un canal de riego junto a la urbanización Valle Costero en el barrio Paso Seco, que no han podido ser atendidos por la falta de permisos y la debida adjudicación de responsabilidades.

Las acciones del alcalde surgieron a raíz de los hallazgos de una Vista Ocular que tuviera a bien convocar el Presidente de la Comisión de Desarrollo Integral del Sur, Ramón Luis Rodríguez, Representante del Distrito 27 que incluye al Municipio de Santa Isabel.

“Yo agradezco al Representante por escuchar nuestros reclamos y los de los ciudadanos que venimos hace años pidiendo al gobierno central que atienda esta situación. En días recientes se celebró una Audiencia en la que se escucharon los planteamientos de las distintas agencias que tienen que ver con el acondicionamiento de la zona. Sin embargo, el Departamento de Salud no llegó”. Manifestó Questell.

El lugar donde se encuentra la charca está en disputa porque fue hecha por el desarrollador de la urbanización junto a unos canales de riego y la habría dejado al cuidado de los residentes pero no hay documentación que lo avale y estos no han asumido control de la misma por lo que el municipio iniciaría gestiones para determinar la responsabilidad del cuidado de esa charca. Pero dependería entonces del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales conceder permisos especiales a Santa Isabel para que pueda podar y limpiar el lugar que se encuentra en estado de abandono.

Questell sostuvo que “por eso, siguiendo la recomendación de nuestro Senador del Distrito de Guayama, el Dr. Rodríguez Mateo, utilizaré las facultades que me concede la ley para que se declare una emergencia de Salud Púbica aquí en nuestro pueblo. Los vecinos están sufriendo por una plaga de iguanas, de mosquitos, sabandijas y la acumulación de aguas debido a que no hemos podido entrar a limpiar la charca de retención por la falta de permisos. Al no podarse la zona con frecuencia, la charca se ha convertido en un pantano. Lo que ha generado un sin número de situaciones”.

“Esta es la zona de mayor actividad económica en nuestro pueblo. No podemos permitir que se nos salga de control la situación. Hay que actuar de inmediato. Por nuestra parte, vamos a continuar impactando el 33 por ciento que nos permite el DRNA en labores de poda de árboles, hasta tanto se determine a quien le corresponde atender el área y se otorguen los permisos requeridos para realizar los trabajos”, manifestó Questell.

A la Vista convocada por la Cámara, también asistieron los Representantes, Narmito Ortiz, Alberto Banch y Aníbal Díaz Collazo. Así como el Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales, el Senador Carlos J. Rodríguez Mateo. Por parte del gobierno central, hubo representación de la AEE, la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales. Asimismo, asistieron una treintena de residentes y varios legisladores municipales.

“Esperamos que el Estado tome acción pronto”, sentenció el Alcalde.

