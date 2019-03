Eliezer Burgos listo para ganar el Puerto Rico Pro Drift en Salinas

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

El empresario puertorriqueño, Eliezer Burgos, quien se encuentra celebrando sus 50 años como representante exclusivo en Puerto Rico de las gomas Achilles, se manifestó confiado en que su equipo ganará el Puerto Rico Pro Drift 2019, a celebrarse el domingo 31 de marzo, desde las 9:00 de la mañana, en la pista Salinas Speedway.

La entrada es libre de costo para menores de diez años.

En el evento deportivo doce corredores puertorriqueños, medirán sus habiidades, destrezas en el volante de sus vehículos de carrera, y la resistencia de los neumáticos que representan.

”Estoy muy contento de participar en estas competencias, me encantan las carreras de auto y llevo el equipo ganador, Alexis Correa y Aramis Cruz, son dos excelente corredores que han ganador la competencia en otras ocasiones”, aseguró Burgos.

En esta ocasión el Teem Achilles participará con dos de sus carros más veloz: un Toyata Supra MK-3 del 1989, conducido por Correa, y un Nissan 240- S13 del 1991, capitaneado por Cruz.

Burgos aprovechó la ocasión para invitar a los amantes de las carreras de auto a participar del mismo.

”Es una actividad deportiva para compartir en familia no se la pueden perder, van a disfrutar de un dia excitante de carreras de autos, con los mejores competidores del País”, sostuvo.

Eliezer Burgos agradeció al pueblo puertorriqueño por el respaldo que le ha brindado a su establecimiento ”Burgos Tire Center” en Bayamón, donde ha servido a la ciudadanía por más de un siglo.

”Me siento agradecido de Dios por las bendiciones y el trabajo que me ha dado, y el apoyo de nuestros clientes. A lo largo de mi carrera como distribuidor de las gomas Pirelli y Achilles , he recibido un sinnúmero de reconocimientos y he tenido la oportunidad de visitar la fábrica de los neumáticos en Indonesia”, concluyó.

