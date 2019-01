El soborno menor en el ámbito federal

EL REGIONAL

La semana pasada el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston revocó nuevamente al juez José Besosa en el caso por jurado que se llevó en contra del empresario de la industria de la seguridad privada Juan Bravo Fernández y el expresidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Héctor Martínez Maldonado.

La opinión del circuito redactada por el juez Juan Torruella, se basó en que el estado no logró probar que el caso ya que la evidencia estipulada a principios del procedimiento fue insuficiente para declararlos culpable.

“Porque todo lo viejo es nuevo”, expresó Torruella al inicio de su argumentación.

Los convictos buscaron anular sus condenas de 2017 dentro del marco de la sección 666 del Título 18 del Código de Estados Unidos, que requiere probar que en este caso el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recibió al menos $ 10,000 en “beneficios” federales.

“El gobierno no cumplió con esta carga. En consecuencia, debemos revocar las condenas de los acusados por soborno del programa federal”, sentenció el juez Torruela al revocar al Tribunal de Distrito de Puerto Rico.

De hecho el artículo 666 del Título 18 del Código de Estados Unidos, establece que para que se pruebe robo o soborno relacionado con programas que reciben fondos federales, (a) Cualquiera que sea, si existe la circunstancia descrita en la subsección (b) de esta sección: (1) ser un agente de una organización o de un gobierno tribal estatal, local o indio, o cualquier otra agencia del mismo: (A) malversar, robar, obtener por fraude o de otra manera sin autorización se convierte a sabiendas al uso de cualquier persona que no sea el propietario legítimo o intencionalmente aplique incorrectamente, propiedad que: (i) se valora en $ 5,000 o más, y (ii) es propiedad de, o está bajo el cuidado, custodia o control de dicha organización, gobierno o agencia; o (B) solicite o solicite de manera corrupta el beneficio de cualquier persona, o acepte o acepte aceptar cualquier cosa de valor de cualquier persona, con la intención de ser influenciado o recompensado en relación con cualquier negocio, transacción o serie de transacciones de dicha organización, gobierno, o agencia que involucre cualquier cosa de valor de $ 5,000 o más; o (2) da, ofrece o acepta de manera corrupta cualquier cosa de valor para cualquier persona, con la intención de influir o recompensar a un agente de una organización o de un gobierno tribal estatal, local o indio, o cualquier otra agencia del mismo, en relación con cualquier negocios, transacciones o series de transacciones de dicha organización, gobierno o agencia que involucren algo de valor de $ 5,000 o más; será multado bajo este título, encarcelado por no más de 10 años, o ambos.

(b) La circunstancia a la que se hace referencia en el inciso (a) de esta sección es que la organización, el gobierno o la agencia recibe, en cualquier período de un año, beneficios en exceso de $ 10,000 bajo un programa federal que incluye una subvención, contrato, subsidio, préstamo , garantía, seguro u otra forma de asistencia federal.

(c) Esta sección no se aplica al salario de buena fe, salarios, aranceles u otra compensación pagada, ni a los gastos pagados o reembolsados, en el curso habitual de los negocios.

(d) Como se usa en esta sección:

(1) el término “agente” significa una persona autorizada para actuar en nombre de otra persona o un gobierno y, en el caso de una organización o gobierno, incluye un empleado o empleado, y un socio, director, funcionario, gerente y representante;

(2) el término “agencia gubernamental” significa una subdivisión del poder ejecutivo, legislativo, judicial u otra rama del gobierno, incluido un departamento, establecimiento independiente, comisión, administración, autoridad, junta y oficina, y una corporación u otro entidad establecida, y sujeta a control, por un gobierno o gobiernos para la ejecución de un programa gubernamental o intergubernamental;

(3) el término “local” significa o pertenece a una subdivisión política dentro de un Estado;

(4) el término “Estado” incluye un Estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y cualquier mancomunidad, territorio o posesión de los Estados Unidos; y

(5) el término “en cualquier período de un año” significa un período continuo que comienza no antes de doce meses antes de la comisión del delito o que termina a más tardar doce meses después de la comisión del delito. Dicho período puede incluir tiempo antes y después de la comisión de la ofensa.

Este caso tiene su origen en 2010, cuando Bravo y Martínez fueron acusados de soborno. Los cargos provinieron de pagos que Bravo realizó en 2005 a Las Vegas al que invitó a Martínez, entonces un senador de Puerto Rico para una pelea del boxeador profesional Félix “Tito” Trinidad. De acuerdo con la acusación de la fiscalía federal, Bravo aprovechó el viaje para sobornar a Martínez a cambio de su apoyo a la legislación pendiente que habría favorecido a Bravo.

En aquella ocasión, Martínez Maldonado introdujo el Proyecto del Senado 471 para derogar varias disposiciones de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de Detectives Privados en Puerto Rico”; para crear la “Ley de Agencias y Guardias de Seguridad Privada de Puerto Rico”, establecer penalidades; y para otros fines.

Se realizó una vista pública el 20 de abril de 2005, y aprobado por el Senado, un mes después, en Votación Final, 26 a 1. El texto aprobado fue enviado a la Cámara y referido a Comisiones de lo Jurídico y Seguridad Pública, quienes realizaron dos vistas públicas y una vista ejecutiva.

El proyecto fue respaldado por la Asociación de Empresarios de la Seguridad Privada, y la empresa Ranger American, pero el superintendente de la Policía para esa época Pedro Toledo Dávila, se opuso, así como la empresa de valores Loomis Fargo & Co. Of Puerto Rico, Inc. y Brink`s Puerto Rico y el Sindicato de Guardias de Seguridad y Camiones Blindados de Puerto Rico.

