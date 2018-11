Reinaldo Millán

¿Por qué el inglés no es el idioma principal en Puerto Rico? ¿ Por qué el español sigue siendo el idioma principal a pesar de más de 100 años de dominación estadounidense? ¿Por qué el inglés penetró con más facilidad en Guam y Las Filipinas después de la Guerra Hispanoamericana? Esas peguntas las formuló la doctora Sharon Camplit Dunlap, para su investigación académica conducente al doctorado en Educación en Currículo y Enseñanza del Inglés como Segunda Lengua en la Universidad de Puerto Rico.

Camlit Dunlap, profesora de la Universidad Interamericana en Ponce, investigó esas interrogantes en Puerto Rico e incluso viajó a Guam y Las Filipinas para dar con las respuestas.

De allí surgió el libro que acaba de publicar, Language Matters, : A Sociolinguistic Analysis of Language and Nationalism in Guam, the Philippines, and Puerto Rico. El lenguaje importa: un análisis sociolingüístico del lenguaje y el nacionalismo en Guam, Filipinas y Puerto Rico. Para explorar las situaciones lingüísticas en Guam, Filipinas y Puerto Rico, tres áreas geográficas que experimentan el efecto del imperialismo lingüístico en un marco de tiempo y manera históricamente similares, pero con resultados muy diferentes.

En Guam, el inglés reemplazó la lengua vernácula, mientras que en la sociedad plurilingüística de Las Filipinas, el inglés representó un papel significativo. En Puerto Rico, el inglés apenas existe en la vida cotidiana de sus habitantes, en su mayoría monolingües que hablan español.

El libro incluye una discusión sobre el cambio de idioma y los factores de mantenimiento, incluido el bilingüismo social, la migración, los factores socioeconómicos, el apoyo institucional, el prestigio y las amenazas, pero también examina la participación de grupos nacionalistas en el mantenimiento del idioma nativo y la construcción de la identidad nacional.

La obra incluye también un análisis sobre factores clave que explican las diferencias entre los países incluyen el bilingüismo y prestigio social, pero también el papel de los grupos nacionalistas que asocian lo vernáculo con la identidad nacional.

“El inglés fue visto como una amenaza al español por esas elites”, manifestó Camplit Dunlap, durante la presentación del libro en la Librería El Candil, junto al sociólogo Aaron Gamaliel Ramos.

Para Ramos, quien recalcó que la lengua para él ha tomado mucha importancia desde el punto socilógico, “este análisis comparado de tres territorios no se había hecho”.

Camplit posee un doctorado de a UPR, una maestría de la Universidad Interamericana en San Germán, y estudios postgraduados en Lingüística Forense en la Universidad de Aston, de Inglaterra.

