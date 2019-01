El estadio de ensueño sumido en una pesadilla

Reinaldo Millán

El alcalde Eduardo Cintrón Suárez, no pierde la esperanza de ver concluida la obra del moderno estadio de fútbol que comenzó a construirse en 2016 en el área del complejo deportivo que alberga el estadio Marcelino Blondet y el coliseo Roque Nido.

Sin embargo, reconoce que hay que esperar por los tribunales para el desarrollo de la controversia ante la quiebra del contratista que comenzó a realizar los trabajos para dotar a Guayama del mejor complejo deportivo de fútbol.

“Va a ser el mejor estadio de fútbol de Puerto Rico, va a serlo, yo tengo puesta la fe en que va a serlo, el asunto del estadio de fútbol es que la compañía se fue a la quiebra, pero ciertamente había otro problema con el asunto del Banco Gubernamental de Fomento, que iba a financiar el 50 por ciento”, explicó Cintrón Suárez.

El alcalde, sin embargo, admitió que está impedido de entrar a los terrenos, siquiera para recortar la grama,

“La gente lo ve en ese estado porque no podemos entrar, porque el caso está todavía en la corte federal, y no podemos entrar, porque no se ha adjudicado la controversia, y hay una controversia específicamente con unos andamios para la parte del área VIP, y eso está en controversia tanto en el Tribunal Federal como en el tribunal local, detalló el alcalde.

Cintrón Suárez espera que 2019 la controversia se resuelva para poder terminar la obra, que serviría para las ligas infantiles, la liga superior, ligas profesionales y partidos internacionales.

“El pasado 30 de noviembre se hizo una inspección con todas las partes, vino una parte de la compañía, arrendataria, los arrendadores, el municipio, la agencia de seguros MAPFRE, nos reunimos, se hizo la inspección, se volvió a sacar otra fecha para venir y ver cuánto es el costo para removerlo”, precisó el alcalde.

Con relación a la posibilidad de que el municipio entre al campo de juego para recortar la grama y mantener los alrededores, depende de la remoción de los andamios y lo que decida el tribunal.

“Una vez se remueva, esa problemática que tenemos ahí, pues le estoy solicitando al tribunal que me permita entrar para por lo menos limpiarlo en lo que hacemos el otro trámite para finalizarlo”, expresó el alcalde.

El complejo de fútbol fue comisionado a la firma Carrerá Arquitectos y al contratista Alonso & Carus, mediante una inversión de $6.4 millones de dólares, para el inmueble con capacidad para 1,600 espectadores, expandible a 2,000 espectadores, cancha de calentamiento y grama natural, con las especificaciones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El campo de juego tiene unas medidas de 110m x 70m, y contará con camerinos, caseta de transmisión (radio, prensa y tv), VIP Club, y área de conferencias.

