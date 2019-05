El divorcio y la depresión (SEGUNDA PARTE)

Por Eduardo A. Lugo Díaz, Psicólogo

Para EL REGIONAL

Es muy importante que mientras usted se encuentra en depresión, no debe tomar decisiones abarcadoras tales como: matrimonio, divorcio, mudarse, cambiar o dejar al trabajo, tener o no tener hijos, entre otras. Esto se debe a que este tipo de decisiones cambiarán su estilo de vida. Es importante que se tomen con consciencia mental y no dejándose llevar por la emoción del momento, pues en la mayoría de los casos son decisiones erróneas y podría afectar aun más su salud mental.

El tratamiento para la depresión mayor consiste mayormente en: medicamentos, terapias psicológicas, grupos de apoyo, entre otras. Para casos severos requiere hospitalización completa o parcial, entre otras tipos de tratamientos. Todos estos tratamientos son ofrecidos por especialistas en salud mental, aunque un medico podría ayudarle en su fase inicial. En adición a este tratamiento podría servir de gran ayuda las siguientes estrategias: participar de grupos de apoyos, buscar ayuda espiritual, si usted considera la religiosidad o su fe como muy importante, solicitar ayuda gubernamental o cívica para resolver sus necesidades materiales que le urge, dialogar y estar acompañadas de personas que no sean toxicas para usted, compartir con gente positiva y alegre.

El tener buena apariencia física, entiéndase el arreglarse, buena higiene, vestir bien ayuda mucho, el ejercicio físico es clave, el evitar estar solo, salir a lugares que le gusta o le interesa, aun cuando no tiene el deseo, busque a alguien que lo procure y le apoye en esto. Muy importante evita estar encerrado, la cama sería su mayor enemigo, si su condición física se lo permite, evite la cama, solo recurra a esta exclusivamente para dormir, Es importante salir del hogar con más frecuencia, hacer actividades físicas y placenteras y mucho mejor si son actividades en la que usted se siente productivo. Evite el alcohol, las drogas y vestir con colores oscuros. Tomar sol, en especial al aire libre será un gran aliado, sobre todo temprano en la mañana o en la tarde. El caminar o trotar en la pista sería bueno toda vez que se encuentra al aire libre, realiza ejercicio físico, socializa y toma sol y esto ayuda a subir la serotonina, un neurotransmisor que es necesario elevarlo cuando se encuentra deprimido.

Es importante no pensar que el pasado fue mejor, pues te deprime, no vivas el futuro pues te causa ansiedad, solo vive el presente y de manera especial mirando lo positivo, pues si piensas que tu presente no es bueno entonces tendrás estrés. Mira lo bueno y lo que has logrado y serás feliz, si llegas a valorar lo que has perdido o no has logrado te deprimirás. Si no ves mucha esperanza del futuro, que alguien te ayude a visualizarla. La fe en un ser supremo será otro de tus mejores aliados. No te olvides de buscar ayuda profesional y culminar el tratamiento para evitar otra recaída. Recuerda evita el divorcio y decisiones abarcadoras mientras te encuentres sumergido en una depresión.

