El despertar borincano

Por Eduardo A. Lugo Díaz (Psicólogo)

Para EL REGIONAL

La historia de Puerto Rico está cambiando desde que ocurrió los huracanes Irma y María y ahora con la manifestaciones contra la corrupción en el gobierno.

La gota que derramó el límite de la tolerancia fue el chat donde participó el gobernador junto a otros, donde la indignación del país dijo “Basta ya” y de ahí en adelante todas las manifestaciones que se han presentado hasta ahora, donde se incluye a puertorriqueños quienes viven fuera de la isla e incluso es noticia en la prensa internacional. Definitivamente PR vuelve hacer historia en momentos de caos y vergüenza y se han unido nuevamente, pues en la unión está la fuerza, pues esta vez, no se mira las diferencias de partidismo político, religioso, entre otros. Los residentes de la isla ya se encuentran indignados de cómo los que nos deberían representar y apoyarnos, se mofan de los más vulnerables.

Aunque es cierto que los partidos políticos adversarios podrían tomar cierta ventajas, el partido político en poder está pasando por momentos difíciles, lo más importante ahora, es levantar el país, liberándose de la corrupción en la medida que sea posible. Es por tal motivo que la mayoría pide la renuncia de su máximo líder, el gobernador de la isla. Aunque es cierto que el gobernador ha hecho cosas buenas y todo ser humano comete errores y puede enmendarse, el país dice “Basta Ya”. Es los residentes de la isla quienes por estos actos de corrupción e incluso por las manifestaciones nos vemos más afectados, pues afecta la economía, crea inestabilidad, inseguridad e incluso podría afectar hasta la salud mental.

Los artistas son los que le han echado chispa al despertar usando la emoción del momento que nos lleva a la acción. Algunos muy criticados por sus mensajes y forma de expresión, dejándose impulsar por la frustración y coraje, pero son los que han despertado la conciencia del pueblo y se ha llevado la acción en las manifestaciones. Por otro lado, los analistas, periodistas e incluso muchos políticos han usado su conocimiento mediante la razón y han creado conciencia de nuestra realidad.

Los residentes de esta isla debemos hacer introspección y pensar en que yo como individuo he hecho mal, en que mis actos ha afectado a otros, pero a la misma vez, que bien he hecho que ha ayudado a otros e incluso a mi mismo. El mayor mal que ha hecho en muchas personas es, no hacer nada, o pensar que otro lo haga, ahora esto es lo que ha sido la diferencia, nos hemos despertado y estamos actuando y no callando, ni aguantando las injusticia. Pensar en la experiencia de la recuperación de Puerto Rico, luego de los huracanes, puede ser de gran ayuda para que se de cuenta que podemos hacer la diferencia y mejorar. Se debe pensar, que si nadie lo ha intentado, podría ser yo el primero en hacerlo.

Por el bien de nuestro país se puede hacer muchas cosas positivas. Se puede hacer manifestaciones, evitando la violencia y el daño a la propiedad ajena. Se debe analizar que unidos se puede hacer más, hay que enfocarse en un bien común e ir paso a paso. No todos estarán de acuerdo, el respeto vale mucho, prohibido perder una amistad por unas diferencias. Si usted es una persona que le está afectando su salud mental, en especial causándole ansiedad y depresión, evite estar expuesto a tantos medios noticiosos, use el humor, busque el lado positivo, valora la unidad que hay y piense que para que ocurra un futuro mejor, hay que pasar por un momento difícil y llevar a la acción. En el momento de las elecciones, use el voto de conciencia, no por un fanatismo político. Hay personas dignas y de un interés por servir de todos los partidos políticos, pero más que un partido político, el que elegirás es una persona, más que un partido, déjate llevar por los valores de esas personas, mas que por su afiliación política. Hay que pensar en un bien común, no en que me puedo beneficiar, pues hasta cierto punto eso es corrupción. No hay que esperar que el gobierno lo haga todo, la comunidad, comercios y entidades privadas pueden hacer más, eso se vivió con los huracanes. Es importante que se entienda que el reclamo del pueblo no es contra un partido político, el fanatismo no hace bien a nadie, venga de donde venga, sea cual sea su fanatismo, evítalo pues afectará sus relaciones interpersonales e incluso su salud mental.

Haga su parte, comparta su opinión, pero sobre todo haga el bien por el país, según su sano juicio y no por un fanatismo. El país está despierto y la corrupción es algo que no se tolerará más, basta ya. Exprésate y actúa y no permita que los otros decidan por ti.

