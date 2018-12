El Derecho Registral y las cooperativas

EL REGIONAL

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Blas de Illescas v. Ismael L. Purcell Soler, Registrador de la Propiedad de Guayama, el Tribunal Supremo determinó el 6 de diciembre de 2018, que la exención contributiva registral provista a las cooperativas en la Ley de Cooperativas y la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad., sólo aplica cuando los documentos presentados para inscripción en el Registro sean a favor de las cooperativas y sus subsidiarios.

El 28 de marzo de 2017, la Cooperativa le vendió a la socia Wanda Enid González de Jesús un bien inmueble.

El 29 de marzo de 2017, la Cooperativa presentó para su inscripción ante el Registro de la Propiedad la escritura de compraventa.

El 2 de junio de 2017, el Registrador de la Propiedad de Guayama, notificó varias faltas que impedían la calificación e inscripción del documento.

Purcell Soler, señaló que la escritura de compraventa se presentó sin los aranceles correspondientes para el pago de la inscripción y presentación. En su comunicación hizo referencia a las disposiciones aplicables de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como también a la Ley de Aranceles del Registro de la Propiedad Inmobiliaria y a la Ley de Cooperativas. Indicó específicamente que la exención “del pago de aranceles de la Ley de las Cooperativas, no es transferible a un tercero”.

Oportunamente, la Cooperativa arguyó que el Art. 6.08 de la Ley de Cooperativas y las disposiciones de la ley que regulan los aranceles registrales, eximen a toda cooperativa del pago de cualquier contribución impuesta, incluyendo, el “pago de toda clase de derechos prescritos para la inscripción de documentos y demás operaciones en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico”.

De acuerdo con el principio de la autonomía contractual, las partes pactaron en la cláusula J de la escritura de compraventa el pago de los derechos arancelarios conforme dispone el Artículo 1344 del Código Civil de Puerto Rico. Es decir, los cargos de otorgamiento de la escritura correspondían al vendedor, la Cooperativa, y la señora González de Jesús asumía el pago de la primera escritura certificada y cualquier otro cargo post otorgamiento. En esta cláusula, además, la Cooperativa reclamó “su exención del pago de aranceles en virtud del ‘artículo 6.08 de la Ley 255 de 28 de octubre de 2002, según enmendada 7 LPRA 1366g, de la Ley de Sociedades Cooperativas”. Este lenguaje contractual sería suficiente para rechazar los planteamientos de la Cooperativa opinó la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez.

“En el recurso gubernativo presentado ante nosotros, el notario que autoriza la escritura de compraventa y quien suscribe el recurso, indica, sorpresivamente, que “no es correcto que ese fue el pacto entre las partes.” Asevera que “incurrimos en un error o ambivalencia en cuanto a lo pactado por las partes sobre la distribución de los gastos de escritura.” De la explicación que ofrece, tal parece que se trata de un error por un “cortar y pegar”, cut and paste, que provocó que en la escritura ante nuestra consideración se incluyera el texto de otra escritura. Su “explicación” va dirigida, a todas luces a que obviemos la referencia al Artículo 1344 del Código Civil. No nos convence el Peticionario”, estableció el Tribunal.

“Como señalamos anteriormente, la Cooperativa sostiene que, contrario a lo expuesto por el Registrador, ésta no transfirió su exención del pago del arancel registral a un tercero al amparo de la Ley de Cooperativas. Por el contrario, alega que el mero hecho de ser la parte vendedora en la escritura de compraventa es suficiente para que se active la exención provista en el Artículo 6.08 de la Ley de Cooperativas. En otras palabras, la contención de la Cooperativa es que su exención arancelaria registral se activa para todos los negocios jurídicos inscribibles en el Registro en los que una cooperativa es parte, independientemente de que la inscripción sea o no a su favor. Esta postura no nos convence”, indicó la jueza.

El Tribunal le recordó que “como custodio de la fe pública, cuando un notario autoriza un documento presuntamente da fe y ´asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima’. … Faltar a la veracidad de los hechos es, por lo tanto, una de las faltas más graves que como custodio de dicha fe puede cometer un notario. … No sólo quebranta la fe pública notarial, sino también socava la integridad de la profesión al incumplir con el deber de honradez y sinceridad que a todo abogado le impone el Canon 35 del Código de Ética Profesional”.

“Todo lo cual nos lleva a rechazar el argumento del Peticionario de que la escritura de compraventa hay que leerla e interpretarla al margen de lo que en ella se indica expresamente. Desafortunadamente para el notario, los errores tienen consecuencias”, acotó la jueza.

Rodríguez Rodríguez argumentó que la Exposición de Motivos de la Ley de Cooperativas expresa claramente que es la política pública del Estado Libre Asociado “encaminar el desarrollo social y económico de Puerto Rico al amparo de los principios de justicia social, esfuerzo propio … control democrático, … igualdad, equidad y solidaridad,” valores todos que caracterizan el movimiento cooperativista”.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa sí ha sido clara al disponer que las cooperativas están exentas de pagar aranceles notariales “en toda contratación en que disponga de, grave, o enajene sus bienes, así como en toda contratación con sus socios que se relacione con los fines para los cuales se hayan organizado tales sociedades corporativas”.

