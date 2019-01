EL REGIONAL

En uno de los casos de fin de año resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, relacionados con el derecho probatorio, el juez Erick V. Kolthoff Caraballo, revocó al Tribunal de Circuito de Apelaciones que había denegado la admisión de prueba de conducta específica sobre actos criminales en otro caso.

Se trata de la Regla 404(b) de las Reglas de Evidencia, en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v.Danny Serrano Morales.

Por hechos presuntamente ocurridos el 24 de febrero de 2015, el Ministerio Público presentó denuncias en contra Serrano Morales por infringir el Artículo 190(e) del Código Penal de 2012, (robo agravado), y el Artículo 5.07 de la Ley de Armas, (posesión o uso ilegal de armas largas semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón cortado).

Una vez se determinó causa probable para juicio, el Ministerio Público presentó las acusaciones por ambos delitos y alegó reincidencia simple, en vista de que el acusado había sido convicto por un delito grave anteriormente.

Luego de varios trámites procesales, incluyendo la supresión de la identificación realizada por el perjudicado en una rueda de confrontación, el Ministerio Público presentó una Moción al amparo de la Regla 404(b) de las de Evidencia, en la que solicitó al tribunal de instancia que admitiera como evidencia el testimonio de un testigo que fue víctima del delito de robo presuntamente cometido por Serrano Morales media hora después de los hechos ocurridos en el caso de epígrafe, así como los testimonios del agente investigador y otro agente relacionado con la investigación de ese otro robo.

Específicamente, los testimonios versarían sobre la misma manera (modus operandi) en que se realizaron ambos robos, ya que el alegado asaltante llegó en la misma guagua modelo Rodeo de color vino y estaba acompañado por otro individuo que conducía el vehículo, apuntó a ambas víctimas con un rifle color negro y verde (camuflaje) y en ambos robos el sujeto fue descrito como de tez trigueña y que vestía una gorra de camuflaje, pantalón largo, camisa negra y un pañuelo en la cara.

De esa forma, el Ministerio Público arguyó que procedía la presentación de la referida prueba, esto con el propósito de, además de corroborar el testimonio del perjudicado, establecer en el presente caso la identidad del acusado mediante otros actos o delitos que presentan el mismo modus operandi y, a su vez, presentar evidencia de la elaboración de un plan por parte de éste.

Durante una vista para atender la solicitud del Ministerio Público, la Defensa argumentó que la excepción que provee la Regla 404(b) de Evidencia, supra, no aplicaba a este caso, pues, a su entender, el Ministerio Público pretendía presentar una prueba de otro caso que aún no había concluido y en el cual al señor Serrano Morales le cobijaba la presunción de inocencia. Asimismo, la Defensa planteó que la prueba que el Ministerio Público interesaba presentar lo que procuraba era establecer propensión.

Evaluados los argumentos de las partes, el tribunal de instancia declaró “no ha lugar”. Inconforme con esa determinación, el Estado recurrió al Tribunal de Apelaciones arguyendo que el foro de instancia incidió en su determinación al denegar la solicitud del Ministerio Público por el fundamento de que no había concluido el otro proceso criminal en contra de Serrano Morales.

No obstante, el foro apelativo intermedio confirmó el dictamen de Primera Instancia, al manifestar que no es procedente en Derecho presentar como prueba el alegado testimonio de un testigo de otro pleito judicial inconcluso, con el objetivo de pretender atribuir la “conducta específica” de Serrano Morales en el pleito presente, cuando al momento de la presente Sentencia la comisión del alegado acto que se pretende presentar como conducta específica, no ha sido probada aún más allá de toda duda razonable.

Sin embargo, al acudir al Tribunal Supremo, el Ministerio Público logró que se revocara la opinión del Apelativo y devolviera el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

La Juez Asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió Opinión concurrente a la cual se unió el Juez Asociado Ángel Colón Pérez. La Jueza Presidenta Maite Oronoz Rodríguez se unió a esta Opinión concurrente, mientras el Juez Asociado Luis Estrella Martínez emitió Opinión de conformidad en parte y disidente en parte.

“El asunto deberá volver ante la consideración del foro de instancia, el cual una vez evalúe la prueba de conducta específica que pretende presentar el Ministerio Público, entonces determinará si un jurado podría razonablemente creer que la conducta ocurrió. Además, en esa evaluación, el tribunal de instancia deberá determinar si en efecto la prueba presentada posee un valor probatorio mayor al perjuicio que pudiese causar en el jurado”, expresó el juez Kolthoff Caraballo.

El juez argumentó que “es preciso destacar que esta regla 403 debe ser utilizada con prudencia y cuidado por los tribunales, pues nuestra Regla 402 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, establece un principio fundamental de que toda evidencia pertinente es admisible, salvo que sea aplicable una regla de exclusión”.

“Este análisis debe tener como eje central que el juez determine, a su juicio y criterio, si la admisibilidad de esa prueba puede llegar a ser perjudicial para el jurado”, opinó Kolthoff Caraballo.

