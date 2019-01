EL REGIONAL

¿Qué es? El cáncer oral afecta los labios, las encías, la lengua, el paladar, el interior de las mejillas o el suelo blando de la boca debajo de la lengua. Se llama “orofaríngea” cuando afecta las amígdalas, la parte superior de la garganta o el paladar blando, donde el techo de la boca se encuentra con la garganta

¿Cuáles son los síntomas? Usted no puede notar ninguna. Pero la más común es una úlcera dentro de la mejilla o el labio que no sana. Es posible que sienta un bulto o vea un parche de rojo o blanco en la boca. Otros signos son entumecimiento de la boca, dolor, sangrado o debilidad, así como cambios en la voz, zumbidos en los oídos y dolor de garganta que no desaparece. Los dientes o las dentaduras postizas pueden aflojarse sin una razón clara. Pero estos también podrían ser signos de problemas menos graves. Informe a su médico si nota algún síntoma para que puedan ayudarlo a descubrir la causa.

¿Quién lo consigue? Las mujeres y las personas mayores de 45 años tienen más probabilidades de tener cáncer oral, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Las personas con piel clara tienen más probabilidades de contraer cáncer de labio. Y algunos estudios muestran que las personas con sistemas inmunitarios más débiles, que ocurren con la edad o con una enfermedad a largo plazo como el VIH, tienen cáncer de boca con más frecuencia.

El consumo de tabaco. Casi el 90% de las personas que tienen cáncer de cabeza o cuello, incluido el cáncer oral, consumen tabaco o pasan el tiempo fumando cigarrillos de segunda mano. La forma no importa, puede ser cigarrillos, cigarros, tabaco o tabaco de mascar. Las tuberías pueden ser delincuentes especiales, particularmente en el área donde los labios se encuentran con el vástago de la tubería. Las personas que consumen marihuana también pueden tener más probabilidades de contraer la enfermedad.

Alcohol y cáncer oral. El alcohol puede aumentar sus probabilidades de contraer la enfermedad, especialmente si bebe mucho (más de una bebida o dos en un día) de manera regular. Y si también consume tabaco, sus probabilidades aumentan, especialmente después de los 50 años.

¿Un enlace al VPH? Por lo general, el virus del papiloma humano (VPH) se transmite a través del sexo, incluido el sexo oral. Hay muchos tipos de virus, algunos estrechamente relacionados con el cáncer. Hay algunas pruebas de que la infección provoca cáncer en la base de la lengua o en las amígdalas. Una vacuna para el VPH puede proteger contra los tipos que causan el cáncer oral, pero los científicos no lo saben con certeza. Para disminuir las posibilidades de contraer el virus, use condones o protectores dentales cada vez que tenga relaciones sexuales.

Obtención de un diagnóstico. Los médicos y dentistas generalmente encuentran cáncer oral durante los controles de rutina. Si notan signos de un problema, observarán cuidadosamente dentro de su boca y garganta, a veces con una herramienta especial iluminada, y pueden sentir su mandíbula y cuello en busca de bultos o parches. Si encuentran algo, una prueba llamada biopsia generalmente los ayudará a confirmar o descartar el cáncer.

Biopsia. A menudo, es la única forma segura de saber si un tumor es cáncer. Su médico extrae una pequeña porción de tejido para enviar a un laboratorio para su análisis. Podría usar una aguja, una herramienta de raspado o una cirugía menor para cortar un pedazo de tejido. Su dentista podría usar un método más simple al principio: un cepillo pequeño para recolectar células de un lugar sospechoso. En este caso, si el laboratorio encuentra cáncer, necesitará una biopsia más tradicional para confirmarlo.

Prueba de HPV. Su médico también podría examinar el tejido de la biopsia para detectar el VPH. El resultado ayuda a su médico a determinar la extensión de su cáncer y las mejores opciones de tratamiento. Las personas con cánceres vinculadas a este virus tienden a tener mejores resultados que aquellas con otros tipos de cáncer.

Pruebas de imagen. Los médicos pueden usar diferentes pruebas para observar los órganos y estructuras dentro y alrededor de su boca. Incluyen rayos X, resonancia magnética, tomografías computarizadas, ultrasonido y tomografías PET. Por sí solos, no pueden diagnosticar su cáncer, pero su médico podría usar uno o más de ellos para detectar un tumor, ver qué tan bien está funcionando el tratamiento o si el cáncer ha regresado.

Tratamientos: Cirugía. A menudo es el primer tratamiento que intentan los médicos, especialmente cuando su enfermedad se encuentra en las primeras etapas. Su médico intentará extirpar el tumor y un área o margen de tejido a su alrededor para asegurarse de que todas las células cancerosas hayan desaparecido. En algunos casos, esto podría significar cortar parte de la lengua, la mandíbula o el techo de la boca. Es posible que necesite más cirugía más adelante para que esas áreas se vean y funcionen bien nuevamente.

Tratamientos: Radiación y Quimio. La radiación utiliza partículas de alta energía para matar las células cancerosas o retardar su crecimiento. En la quimioterapia, los medicamentos en forma de píldoras o inyecciones viajan por el torrente sanguíneo para atacar a las células cancerosas. Es posible que reciba uno o ambos tratamientos, según el tipo de cáncer y el tiempo que lo haya tenido. Incluso si se realiza una cirugía, es posible que necesite uno o ambos tratamientos para ayudar a garantizar que el cáncer no regrese.

¿Puedes prevenirlo? Algunos hábitos básicos de salud pueden reducir sus probabilidades de contraer cáncer oral. Mantente alejado del sol. Demasiado está relacionado con el cáncer de labio. Cubrirse con sombreros y protector solar de SPF 15 o superior. No consuma tabaco y limite el alcohol que bebe. Cepille, use hilo dental y acuda al dentista regularmente. Hace que sea menos probable que tenga cáncer, y también lo ayuda a detectarlo temprano cuando es más fácil de tratar. Coma una dieta saludable con muchas verduras y frutas. La falta de vitamina A, que se encuentra en los pescados grasos, la leche, los huevos, las espinacas, las zanahorias y el hígado de res, podría provocar ciertos cánceres orales.

