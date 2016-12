La Playa Los Limones del sector Pozuelo de Guayama es un paraje hermoso algo escondido a la vista del que no conoce la región aunque es muy frecuentado durante los fines de semana por familias en busca de un buen día.

Lo que destaca a este lugar es su excelente cuidado y no es por otra razón que por el afán y dedicación de un ciudadano que ha adoptado este lugar como si fuera su propio hogar y se preocupa de que siempre represente a lo mejor de Puerto Rico ante el mundo.

Apodado por los lugareños como “el Ángel de los Limones”, Edwin Rodríguez Ramos, aunque nació en Aguirre, Salinas, visita todos los días esta playa para engalanarla y limpiarla desde hace siete meses.

Así, ha colocado piedras blancas alrededor de los árboles para protegerlos de los vehículos que los pueden dañar, pinta las ruinas de una vivienda que yace cerca y de ese modo luce mejor y coloca letreros en toda la zona.

En dichos rótulos ha colocado mensajes de motivación y sobretodo, de cuidado ambiental con el fin de que los viitantes de la playa crean conciencia y no la ensucien. “Nunca había sabido de esta playa pero una vez vine, me gustó pero me dio pena porque la vi llena, llena de basura, mucha basura. Entonces un fin de semana decidí ponerme a limpiar y saqué muchas bolsas de basura. Recogí como 60 bolsas de basura y seguí limpiando desde ahí” afirmó quien continúa haciendo esta labor solo.

Rodríguez Ramos es claro en recalcar que no ha solicitado ni recibido ayuda de las autoridades del gobierno central ni municipal ya que su esfuerzo es totalmente voluntario. “Los que vienen les gusta, esa es la idea” dice aunque reconoce que ninguno de los visitantes o residentes que van le dan una mano en la limpieza pero eso no le incomoda ya que mantiene su cariño por el esfuerzo de tener este rincón marítimo terrestre en buenas condiciones.

De hecho, afirmó que desde que comenzó a colocar letreros alrededor, la gente ha respondido y dejan mucha menos basura contaminando en el sector, lo que agradece, aunque agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Obras Públicas sí han respondido y le han dado una ayuda cuando se trata de escombros complicados de recoger. El resto lo echa en el baúl de su vehículo y se lo lleva. “Que a la gente le guste, esa es la idea de todo esto” expresó Rodríguez Ramos.

Reconoció finalmente que no ha solicitado que se lleven zafacones a la playa ya que ello atraería a animales realengos y sería un problema mayor.

Fotos

Comments

comments