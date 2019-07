El actor boricua José Luis Muñoz llega a Hollywood

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

El actor boricua José Luis Muñoz cuando salió de su pueblo natal Caguas, con un equipaje lleno de sueños e ilusiones, tras el pasó del huracán María, nunca imaginó que pronto comenzaría a cristalizar su sueño de actuar en Hollywood.

Publicidad

El talentoso actor, quien actualmente reside en Richmond Virginia, después de pasar la primera prueba en un casting participó en el film “Loocksmiths'”, una película de drama y suspenso escrita y dirigida por James Kwon Lee, grabada en Los Angeles.

“Es uno de los logros más grandes que he tenido en mi carrera como actor. Es una película muy intensa, gracias a ella tuve la oportunidad, por primera vez, de trabajar en Hollywood. Este cortometraje fue premiado en más de 10 festivales de cine”, sostuvo José Luis Muñoz.

El destacado actor ofreció detalles de su personaje de Aron, una de las figuras principales en la historia.

“Interpreto a un cerrajero de mucha experiencia viviendo una vida oculta en los Estados Unidos.

‘Locksmiths’ se presentó en el ‘Puerto Rico Horror Film Fest’, donde tuve la oportunidad de ver el film en compañía de mi familia, amigos y colegas”, recordó.

Trabajó, además, en los largometrajes: Dios los Cría 2, Bala Perdida, Killing Kenedy, Raicing Wolves, Blood and Circunstances, The 19th, Ithaca, Vampires in Virginia, y Where are you Bobby Browning.

Muñoz, hijo menor del recordado vocalista, Rafaelito Muñoz, ha grabado una docena de filmes americanos y ha sido figura principal de algunas de estas.

Comments

comments