El 30 de mayo es el Día del Locutor

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Publicidad

Muchos desconocen que por disposición de la Ley 154-2006, se declaró el mes de mayo de cada año como el “Mes de la Radio”, y el día 30 de mayo de cada año como “Día del Locutor”.

En Puerto Rico hay más de 100 emisoras, entre las que transmuten en la banda AM como en la FM, y desde 1922 son cientos los locutores que han laborado en esa industria.

Son muchos, pero todavía la radio puertorriqueña valora la aportación de locutores como José Luis Torregrosa, autor del libro Historia de la radio en Puerto Rico, en el 2000.

La radio fue el primer medio de comunicación masivo accesible al ciudadano promedio en su hogar y, desde los inicios de la radio en Puerto Rico en 1922, la locución ha sido uno de los oficios más importantes e indispensables.

La locución y la radio llevan una relación simbiótica que contribuye al desarrollo social y económico de nuestro Pueblo al servir como instrumento de difusión de noticias, política, salud, ciencias, historias, entretenimiento, buena música y muchos otros asuntos de interés.

La radio es el medio de comunicación masiva que llega a más hogares e individuos y el que más rápidamente difunde las noticias y las ideas; lo que hace del locutor el comunicador por excelencia.

Gracias a la voz del locutor, a través de las ondas radiales, hemos sido testigos, en incontables ocasiones de grandes acontecimientos mundiales o locales.

En Guayama, la radio cuenta con una de las mejores locutoras de Puerto Rico; Conchi León, quien ha laborado con diversas radioemisoras y en la actualidad dirige Radio Caribe 1540 AM.

La aportación de la mujer a la radio también ha sido muy importante, y en Ponce, está Sandra Torres, quien ha laborado en WEUC AM, WPAB AM, WLEO AM y Católica Radio FM.

Para Torres, la radio es “una vocación que nació en el corazón. Es la que llevo conmigo impregnada de recuerdos, compromiso y pasión. Desde el vientre de mi madre escuchaba la canción, esa que ahora practico con esmero y devoción. Es la radio, mi dulce idilio. Que ríe y llora conmigo al latir de un gran amor”.

Otro que ha realizado un trabajo legendario en la radio es Edwin Vega, quien por seis décadas ha narrado las incidencias deportivas en Guayama.

La radio cumple este año 97 veranos, y aunque las redes sociales, la televisión y el cine, se han apoderado de un espacio de la comunicación electrónica, bajo altas y bajas económicas, no hay duda de que ese medio es el perfecto complemento de los medios impresos.

Comments

comments