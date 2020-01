El 2020 será un año de grandes retos

Reinaldo Millán

Al finalizar el 2019, año de resiliencia, asistencia humanitaria congelada y reconstrucción a cuentagotas, el 2020 se presenta como un año pivotal en el que se deben comenzar a agilizar los trabajos de reparación de los municipios, y haber mejor coordinación con el gobierno central.

Para el alcalde de Guayama, Edgardo Cintrón Suárez, el 2020 se deben encaminar varias obras que en 2019 se esperaba finalizar, pero por la tecnocracia en la industria de seguros, la detención de fondos por parte de Casa Blanca, y la quiebra de Puerto Rico.

“Fue un año de grandes retos, en lo que respecta a la administración pública, dado a que se dieron dos años del paso del huracán María y lo lento que ha siso ese proceso de recibir los fondos para poder encaminar nuevamente la obra que hace falta en el pueblo”, expresó Cintrón Suárez.

Al alcalde le sorprendió el hecho de que decenas de miles de ciudadanos tomarán las calles en todos los municipios para reclamar en el verano de 2019 la salida del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, luego de que se filtrara el contenido de una comunicación grupal a través de los servicios de mensajería con subalternos y contratistas en los que se burlaron de minorías políticas y sociales, así como alentaban al discrimen contra sus críticos, incluso de su propio partido.

“Pasaron cosas que jamás pensamos que podían ocurrir”, indicó el alcalde.

El alcalde resaltó que el paso de los huracanes Irma y María en 2017, demostró en 2019 que el gobierno de Estados Unidos no estaba preparado para ese tupo de catástrofe, así como lamentó que dentro de ese marco se haya producido un alto discrimen contra la isla por parte del presidente Donald Trump.

A eso, agregó la acción de la Junta Fiscal limitando la otorgación de fondos a los municipios al encaminar sus gestiones dentro de un régimen de recorte presupuestario.

Para el 2020, Cintrón Suárez espera que la reacción de colaboración que ha tenido con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, se fortalezca así como con la Legislatura.

Cintrón Suárez señaló que fue en Guayama donde la gobernadora inició su ciclo de caravanas navideñas en contra de los disparos al aire.

Una de las situaciones que Cintrón Suárez entiende debe cambiar es la detención de la obra de construcción del estadio de Fútbol, luego de que se llevara a un acuerdo en los tribunales con le empresa QBE y la aseguradora MAPFRE, que debe encaminar su desarrollo. De hecho, el estadio ha sido limpiado. “Esperamos que eso se de en 2020, no terminarlo pero sí encaminarlo”.

“Ahora pasa una segunda fase que es la asignación de fondos de FEMA, que se fueron trabajando paralelamente”, aseguró el alcalde al precisar que se han sometido más de 100 proyectos a esa agencia federal para su desarrollo.

“Estamos hablando de las categorías de puentes y carreteras, hablamos de edificios y contenido, y estamos hablando también de facilidades recreativas y deportivas que se han ido atendiendo en Ponce por el COR3”, explicó.

Para Cintrón Suárez, la decisión de la gobernadora de aspirar a ser elegida en 2020, no debe cambiar su relación con el municipio para aunar esfuerzos para que se otorguen fondos.

