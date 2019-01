Ejercicio y estado físico

EL REGIONAL

El ejercicio regular es una de las mejores cosas que puede hacer por su salud. Tiene muchos beneficios, incluyendo mejorar su salud general y aptitud física, y bajar su riesgo de muchas enfermedades crónicas.

Hay muchos tipos diferentes de ejercicio. Es importante que elija los tipos adecuados para usted. La mayoría de las personas se benefician de una combinación de ellos:

Actividades aeróbicas: Aumentan la respiración y la frecuencia cardíaca. Mantienen el corazón, los pulmones y el sistema circulatorio sanos y mejoran su condición física general. Ejemplos incluyen caminar a paso ligero, trotar, nadar y andar en bicicleta.

Actividad de fuerza: Estos ejercicios fortalecen sus músculos. Algunos ejemplos son el levantamiento de pesas y el uso de banda elásticas.

Ejercicios de equilibrio: Estos pueden hacer más fácil caminar sobre superficies irregulares y ayudar a prevenir caídas. Para mejorar su equilibrio, pruebe el tai chi o ejercicios como estar de pie en una pierna.

Ejercicios de flexibilidad: Estiran los músculos y pueden ayudar a que su cuerpo permanezca relajado. El yoga y hacer estiramientos puede hacer que sea más flexible.

Incluir el ejercicio regular a su día a día puede parecer difícil al principio. Pero usted puede comenzar lentamente y dividir su tiempo de ejercicio en bloques. Incluso hacer 10 minutos a la vez está bien. Usted puede avanzar de a poco hasta hacer la cantidad de ejercicio recomendada. La cantidad de ejercicio que necesita depende de su edad y salud.

Otras cosas que usted puede hacer para sacar el máximo provecho de sus entrenamientos incluyen:

Elegir actividades que trabajan todas las partes del cuerpo, incluyendo sus músculos centrales (músculos alrededor de su tronco y pelvis). La fortaleza de sus músculos centrales mejora el equilibrio y la estabilidad y ayuda a prevenir lesiones en la parte baja de la espalda

Elegir las actividades que disfruta. Es más fácil que el ejercicio sea una parte regular de su vida si se divierte haciéndolo.

Ejercitarse con seguridad y con el equipo apropiado para prevenir lesiones. Además, ponga atención a su cuerpo y no exagere.

Póngase metas. Las metas deben desafiarle, pero también ser realistas. También es útil recompensarse cuando las alcance. Las recompensas podrían ser algo grande, como nuevo equipo de entrenamiento, o algo más pequeño, como entradas al cine.

Actividad física.La actividad física — la cual incluye un estilo de vida activo y ejercicio de manera rutinaria — además de comer bien, es la mejor forma de mantenerse saludable.

Información: Un programa eficaz de ejercicios necesita ser divertido y que lo mantenga motivado. Ayuda el hecho de tener una meta.

Su meta podría ser: Controlar un problema de salud. Reducir el estrés. Mejorar su vitalidad.

Comprarse ropa en un talle menor

Su programa de ejercicios también puede ser una buena manera para que usted socialice. Tomar clases de ejercicios o hacer ejercicio con un amigo son dos buenas actividades sociales.

Usted puede tener dificultad para iniciar una rutina de ejercicios pero, una vez que empiece, puede empezar a notar otros beneficios, como: Mejor control de su peso y apetito’Mejor estado físico, lo cual facilita más la realización de las actividades cotidianas.Mejoramiento del sueño. Más confianza en sí mismo. Menor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes e hipertensión arterial.

ARRANCAR. Usted no necesita inscribirse a un gimnasio para hacer ejercicio. Si usted no ha hecho ejercicio o no ha estado activo por un largo tiempo, empiece lentamente para prevenir lesiones. Hacer una caminata rápida de 10 minutos dos veces por semana es un buen comienzo.

