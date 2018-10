Eduardo Lalo comparte con sus lectores

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redacción@elregionalpr.com

Publicidad

Algunos escritores se esconden de sus lectores, como fue el caso de J. D. Salinger, mientras otros se presentan como divos del espectáculo de la escritura como es Mario Vargas Llosa, planchado y perfumado, y otros se presentan ante sus lectores con ropa de obrero, mochila en la espalda y zapatos de senderista. Ese último caso es el de Eduardo Lalo, quien se presentara el domingo pasado en la librería El Candil de Ponce, para compartir con su público, sin tarimas ni fanfarrias. De tú a tú.

Y es que Lalo, que además de poeta, es narrador, artista plásticos, fotógrafo, y caminante de las ciudades, y además, un buen conversador. Muchos lo ven como una persona ruda, dura y cruda, pero es que no le gusta el eufemismo ni doral la píldora, así como tampoco esa manía de tratar de aliviar las conversaciones con los famosos diminutivos.

Y así transcurrió la charla, en la que no había un encopetado presentador con palabras rebuscadas, y teorías lingüísticas y literarias que se interpusieran entre el lector y sus lectores. Claro, tampoco es que se llevara a cabo una tertulia entre estrafalarios. Son encuentros con el pueblo los que sostiene Lalo, y diálogos con los lectores.

La Historia de Yuqué, una novela que surgió de los cuentos que le hacía a sus hijos, y el de Intervenciones, una antología de columnas, mensajes y presentaciones en diarios, revistas, y simposios, donde aborda diversos temas, desde la Política y la Economía, hasta la indivisibilidad de su Puerto Rico.

En el prólogo de Intervenciones, César A. Salgado, destaca que “en este volumen, el escritor y artista visual puertorriqueño Eduardo Lalo recoge lo que ha optado llamar “intervenciones”, performances públicos de su escritura “en vivo”. Un celoso y descreído orfebre de la palabra y la imagen, autor inconforme y reservado de más de diez libros de compleja concepción y expresión burilada, híbridos rebeldes ante la prescriptiva de los géneros y las etiquetas de venta del mercado editorial, reúne escritos de otra índole. Resulta que ahora le solicitan una participación. Este equivalente boricua de Emile Cioran y Diógenes de Sínope sale entonces del recogimiento casi ascético que le exige su cincelante labor como artista y pensador y se adentra en el espacio destemplado y rudo de la palestra y el palique, el gran alboroto escénico del debate público en Puerto Rico”.

El mismo Lalo advierte en el libro, que “los vientos no son aleatorios, aunque sean una manifestación del caos. He decidido aprovecharlos para “organizar” este libro que recoge una actividad pública aparentemente alejada del taller íntimo de la escritura. Ninguno de estos textos se había redactado si alguien no lo hubiera solicitado. Las intervenciones de otros crearon intervenciones y abrieron para mí un escenario alterno para los rigores del pensamiento. Por muchos años, fue un escritor de estudio, pero esto que el lector recibe ahora es escritura en vivo, performance, texto de cantautor. Un escritor empeñado en la disciplina de la brevedad, ha producido un libro extenso, que sin embargo es un acopio de pedazos chicos. Los vientos han engendrado esta cotidianidad de las letras y, los vientos, caprichosos y determinantes, han dictaminado el orden de los textos que se agrupan en tres partes. En todas se incluyen conferencias, columnas, cartas, alegatos y otros materiales, en una sucesión en que han quedado alteradas las cronologías. Agradezco a los lectores (y, en su momento, a los oyentes) el interés y la acogida de este arte escénico de la escritura.

Mientras tanto, con relación a La Historia de Yuqué, cuenta con diecinueve trabajos de Consuelo Gotay, quien viajó de San Germán a Ponce para el encuentro.

En el libro se aproxima a lo que pudo haber ocurrido antes de la conquista europea en Puerto Rico, y crea unos personajes muy interesantes que transitan de lo fenomenal a lo transparente, y de allí a lo físico y temporal.

Ver un autor compartir con un público despierto, curioso e interesado es como presenciar una carrera de fondo en la que el atleta se va desvistiendo al revés, es decir, des desnudo para al ropaje, aunque en el caso de Lalo no se trata de una conversación fantástico sino espectacular, donde se desabrochan sus pisadas y se dibujan sus pinturas de las ciudades que ha habitado y las aspiraciones que posee como viajante y desmontador de discursos pueriles.

Comments

comments