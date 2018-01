Edgar Lee Zayas: trovador con Coamo en el Corazón

Por Sandra Torres Guzmán

Él prometió una parranda en su centro de trabajo y como el cantante nunca llegó, se enrolló las mangas, se trepó en la tarima y no tuvo más remedio que ponerse a cantar.

Así fue que el trovador coameño Edgar Lee Zayas Colón descubrió que tenía talento musical, no tan solo para interpretar el género patrio, sino para crear cientos de composiciones y llevar un pedazo de tierra a otros espacios fuera del archipiélago borincano.

“Eso fue en 1996 cuando laboraba en una empresa privada en Santa Isabel, prometí una parranda , contraté un grupo y como el cantante no llegó, tuve que ponerme a cantar. Ese día tuve que cantar con un cancionero y me acuerdo que hasta mi mamá cantó”, recordó Edgar Lee quien creció en la calle Ruiz Belvis, justo detrás de la Parroquia San Blas de Illescas.

Mas su inquietud no se quedó allí, ya que el ahora compositor comenzó a escudriñar todo lo relacionado a la trova y a la vez, tratar de descifrar los misterios de la décima espinela.

Tanto así que se animó a escribirle décimas a su pueblo natal y a sus personajes. Además, coqueteó en diversos concursos de trovadores alcanzando los primeros lugares.

“Pero a mí no me gustaba competir, lo que me gustaba era escribir, y así comencé a crear mis producciones musicales. De hecho, tengo sobre 100 canciones dedicadas a Coamo, muchas de ellas históricas”, confesó el también locutor.

“La primera composición se caracterizó porque Coamo tiene 10 barrios y siempre tenía una fiesta en cada barrio. Por ejemplo, el Festival de la Yuca en Los Llanos, el Festival del Juey en Rio Jueyes, y así por el estilo, y de ahí me puse a escuchar trovadores, lo que hacían y noté que sus composiciones eran alusivas a Coamo, y eso me inspiró crear mi primera canción”, recordó sobre su primera tema musical “Coamo en el Corazón”.

En tan solo dos décadas, Zayas Colón ha compuesto unas 300 canciones y 11 producciones musicales, estrenándose en 1998 con el Conjunto Avellaney. Además, ha cantado junto al reconocido cuatrista Pedro Guzmán y con los Cantores de San Juan, entre otros.

Pero lo que mueve a este artista es su amor por la gente, sentimiento que lo inspiró en el 2006 a desarrollar el colectivo “Caminando por mi pueblo”, a beneficio de los pacientes de cáncer y con otros diagnósticos. Esto, motivado en la hazaña del comediante Ramón “Diplo” Rivera en la década del 50, quien caminó de Ponce a San Juan a beneficio del Hospital Oncológico de Rio Piedras.

Durante ocho años consecutivos, Edgar Lee llevó el mensaje partiendo a pueblos como San Germán, Humacao, Toa Baja, Bayamón, Naranjito, Aibonito, entre otros. Todo, en el esfuerzo por ayudar a costear el tratamiento médico a más de 50 compueblanos.

“Lamentablemente no pude seguir porque a raíz de eso tuve un desgaste en la cadera y me hicieron un reemplazo”, aseguró Edgar Lee, quien en su caminar aportó de su tiempo y talento en eventos realizados para el Centro de Envejecientes de Coamo y los Rosarios a la Santa Cruz.

Asimismo, ha llevado su música a enfermos postrados en cama de manera gratuita, ministerio que lleva desde hace una década.

“Mis composiciones se han ido perfeccionando porque no tan solo le canto a la patria, sino a la mujer, al amor, en otros géneros musicales como el bolero y composiciones que pueden ser cantadas en salsa. Muchas de estas composiciones son inéditas”, reveló Zayas quien ha viajado a la isla entera para cantarle, así como a la diáspora en distintas ciudades estadounidenses.

Precisamente, el trovador coameño continuará su trabajo musical, esta vez adentrándose en el tema del amor. Esa precisamente sería su próxima ruta, sin abandonar su aportación a la música puertorriqueña.

