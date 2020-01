Eddie Rosario imparte sus conocimientos con niños de Guayama

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

El mejor pelotero en la historia de Guayama, Eddie Rosario, continuó con su aportación al béisbol en la tierra que lo vio nacer con una clínica deportiva en la que impartió sus conocimientos a niños de pequeñas ligas.

Publicidad

Rosario, graduado de la escuela Rafael López Landrón encabezó un equipo de técnicos en el estadio Marcelino Blondet, para llevar la clínica.

El jardinero izquierdo de los Mellizos de Minnesota, hizo constar que la clínica se realizó aunque existe una emergencia en el suroeste, para no dejar a los niños desamparados de esa experiencia.

“Gracias Guayama. Sé que no era el mejor día para hacer la clínica de baseball para los niños por lo que está sucediendo en nuestra isla que no es nada fácil pero ya se lo había prometido a todos ellos y no quería dejarlos con la emoción, muy agradecido con el apoyo de mi pueblo Guayama y de todo el staff que hizo esto posible. Muchas gracias”, expresó Rosario en su cuenta de Facebook.

Rosario, de 6 pies de estatura, lleva 5 temporadas completas en la Liga Americana, en las que ha bateado 106 vuelacercas, con 346 carreras impulsadas y un promedio de 279.

Comments

comments