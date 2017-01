EC Waste “lee la cartilla” a nuevo gobierno

EC Waste, dueño y operador del sistema de relleno sanitario Peñuelas Valley Landfill (PVL), solicitó públicamente a la designada Superintendente de la Policía y a la nueva administración que “respeten y hagan cumplir los permisos de operación expedidos por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que autorizan las actividades de disposición de desperdicios sólidos que realiza la empresa en Peñuelas, incluyendo aquellas relacionadas al manejo y disposición segura” de residuos de combustión de carbón.

“EC Waste reafirma su derecho a continuar con el manejo y disposición segura de los residuos de combustión de carbón en sus instalaciones de Peñuelas. La JCA ha autorizado las actividades de la empresa, incluidas las relacionadas con estos materiales, y la instalación de Peñuelas cumple con todos los estándares establecidos en la ley federal. La acción administrativa estatal que autoriza dichas actividades impide a municipios como el de Peñuelas adoptar y hacer cumplir ordenanzas contrarias a la política estatal y federal expresada en esos permisos. Esperamos poder reunirnos con la designada Superintendente y su equipo de trabajo para proveerles información sobre los hechos y aclarar la desinformación sobre el alcance de la decisión del Supremo”, dijo Ricardo Soto, portavoz de EC Waste.

La opinión de Municipio de Peñuelas v. Ecosystems (un caso del que EC Waste no formaba parte) se refiere específicamente al uso no regulado de residuos de combustión de carbón como material de relleno de construcción. En lo que respecta a EC Waste, la JCA ya había asumido jurisdicción sobre la regulación de sus actividades a nivel estatal adoptando los requisitos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) para la eliminación de materiales no peligrosos (como lo son los residuos de combustión de carbón) con relación a la eliminación segura del material. Según la empresa, la JCA estableció y expresó su política pública de manera clara y consistente a través de múltiples resoluciones y permisos que autorizan las operaciones de los sistemas de relleno sanitario propiedad de EC Waste en Peñuelas y Humacao, autorizándolos expresamente a disponer de forma segura los residuos de combustión de carbón.

“Esperamos trabajar con el gobernador electo Dr. Ricardo Rosselló y su equipo, con el fin de proteger y promover la recuperación económica de Puerto Rico. EC Waste está comprometida con ver a Puerto Rico prosperar”, concluyó el portavoz.

