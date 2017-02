Dr. José Quiles se expresa en El Regional

SANTA ISABEL – El doctor José Daniel Quiles Rosas, un marieño de nacimiento y santaisabelino por adopción y donde por 15 temporada fue el apoderado de los Potros de Santa Isabel, entra en su quinto año como presidente de la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico (FBAPR) y conversó con el semanario El Regional sobre varios temas relacionados al inicio de la Temporada 2017 de la Liga de Béisbol Superior Doble “A”.

¿Cuáles son sus expectativas para la Temporada 2017?

“Esperamos sea un torneo exitoso y sumamente competitivo como han sido los últimos. La situación económica del país no es la mejor, pero vamos a tratar de pasar el temporal como Dios manda. Vamos a continuar con las transmisiones televisivas por DIRECTV, entre ellos, el partido inaugural, Juego de Estrellas y la Serie Final Nacional completa”.

¿Cuál va a ser el formato de clasificación para la series postemporada?

“Se mantiene el mismo formato y todas las series serán de 7-4. En cada sección avanzarán a las series semifinales los cuatro equipos con mejor récord y se enfrentan 4 vs. 1, 3 vs. 2. Los dos ganadores avanzan a la final seccional. En el Carnaval de Campeones, los ocho campeones seccionales se ubican en una tabla de posiciones del primero al octavo según su récord de victorias y derrotas, que incluye serie regular y series postemporada. Entonces, se enfrentan el 8 vs. 1, 7 vs. 2, 6 vs. 3, 5 vs. 4. De ahí salen los cuatro equipos semifinalistas y posteriormente los dos que disputarán el campeonato nacional”.

¿El costo del boleto de entrada a los partidos se mantiene?

“Se le llevó una inquietud a los apoderados ante la situación económica del país y ellos de forma unánime acordaron reducir el boleto regular a $4.25 y el boleto de personas mayores a $2.00”.

¿Para aprobar o rechazar cambios se están comunicando con los jugadores?

“Eso es una Orden Ejecutiva que se estableció y de esa forma podemos conocer si los equipos tienen una deuda con el jugador. Además, se le pregunta si se va a retirar y si está residiendo en Puerto Rico para nosotros tomar una decisión”.

¿Habrá reducción de franquicias en el torneo 2018?

“En el 2016 no lo hicimos porque era un año eleccionario y para que no se viera que la Federación estaba interfiriendo políticamente en los municipios con franquicias que se podían eliminar. En el 2017 sí se van a evaluar las franquicias y determinaremos si continuamos con 42 equipos como estamos actualmente o bajamos la cantidad. Mi número de franquicias ideal en el torneo son 36. Los parámetros a tener en cuenta son el historial deportivo del equipo, si tienen problemas administrativos y que tengan un promedio mínimo de 300 fanáticos pagando por partido”.

¿Continuarán con las pruebas de dopaje a los jugadores?

“Se van a continuar administrando para drogas antisociales como marihuana, cocaína, entre otros, y esteroides anabólicos. En la pasada temporada once jugadores dieron positivo, de ellos ocho fueron a drogas antisociales, dos a esteroides anabólicos y uno a anfetaminas. La penalidad para los positivos a drogas antisociales es 10 partidos, someterse a un programa de rehabilitación y hacer unas obras sociales. Antes de comenzar el torneo 2017 tiene que ir a la Federación para hacerse una muestra de pelo y si vuelven a dar positivo quedan fuera del torneo. Mientras, los positivos a esteroides anabólicos tienen dos años de suspensión”.

¿Cuál es la penalidad para el jugador que abandona el equipo?

“Todo jugador que luego de iniciar nuestro torneo abandona su equipo para irse a jugar a otro tiene dos años de suspensión. Si no empieza jugando en el torneo, aunque haya sido seleccionado en el sorteo de jugadores, no tiene problemas y pasa a ser parte de la reserva de su equipo. No puede jugar durante esa temporada y el próximo año el equipo tiene la opción sobre ese jugador”.

