Don Güimbo el de Guayama lo ha visto todo a sus 96 años

Mientras Guayama se despedía se su alcalde por seis cuatrienios, Héctor Luis ‘Güí’ Colón Mendoza, en una esquina de la recepción de la Casa Alcaldía estuvo Don Delfín Díaz Mandez, conocido por Güimbo. “Aquí despidiéndome de mi amigo. Mientras él fue Alcalde, yo era su Legislador Municipal”, saludó con un dejo de tristeza, acompañado de su hija Socorro. “Demasiado bueno que era Güí”.

Veterano de la Segunda Guerra Mundial y condecorado de oro, bronce y corazón púrpura, “porque le salvé la vida a una persona”, Don Delfín relató un poco de lo mucho que ha visto sn estos 96 años. “Yo pertenecía a una unidad de combate y llevaba una carabina de 40 balas para cuidar las cadenas de tanques. En 1950 íbamos a invadir a Japón, pero ellos se rindieron. Luego me llamaron a Corea de los 500 y pico de soldados que fuimos quedamos pocos con vida”, explicó sobre la dureza de la guerra. “Mira, yo quedé sin mente. Llegué a Mayagüez y allá me buscaron por la ropa militar y luego pedí el licenciamiento. A mí me identificaron por el 30419872, que es mi ‘serial number’ militar y por las huellas digitales. Así regresé a Guayama. Pero vivo”.

Sobre su servicio a Guayama como legislador municipal, aseguró que estuvo con Colón Mendoza en todos los cuatrienios. “Antes había vocación de servicio, pero ahora… Lo que pasa ahora es una dejadez, hay mucha apatía. Esto que estamos haciendo aquí hoy, esta unidad de la gente… antes había más unidad. La gente se reunía en las noches a conversar, ya no. A la gente le gustaba Güí porque no era un tipo agresivo en la política. Como era comerciante, entró en la política. Un día llegó Muñoz Marín y escogimos a Güi. Resulta que se hacían unos comités de barrio, y se hacían las actividades poco a poco con rifas. Lo tiramos a Alcalde, la gente lo quería y lo quiere, mira como está esta alcaldía de llena”.

Finalmente, Güimbo ofreció un consejero a los que quieran llegar a su edad. “Hacer el bien, no guardar rencores. Mira, yo tengo más vidas que un gato, yo tengo un marcapasos de los que fabricaban en Ponce. En marzo que viene son los 97 años y yo he estado en todos los huracanes. Ahora, San Felipe ese sí que nos dio bien duro, pero todo el mundo estuvo ayudando a todo el mundo, sin parar. Eso es lo que hay que hacer ahora. Puerto Rico se va a poner de pie de nuevo. Te lo aseguro mi’jo”, finalizó el nonagenario, quien se despidió para saludar a los presentes que hacían cola para darle un abrazo.

