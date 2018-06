Doel Santana: del grafiti a la gestoría comunitaria

Por Pablo Félix

Para El Regional

La conciencia social desarrollada por el artista plástico Doel Santana, transformó su interés como grafitero en una obra comunitaria que le ha rendido buenos frutos.

Más que arte, este ponceño se sumerge en las necesidades de distintas poblaciones en el sur para completar una paleta de esperanza que traza con pincel, música, poesía, deporte y alimentos.

Es mediante el colectivo South Flow que Santana junto a un grupo de artistas decidió invertir su tiempo en labor comunitaria, a través de talleres en las escuelas, actividades culturales y apoyo en necesidades básicas particulares.

“Esto se hace con esfuerzo, sin dormir, con cansancio, pero me llena el resultado. Entiendo que los jóvenes de ahora están trabajando con los barrios, con la juventud, porque alguien tiene que hacerlo”, confesó Santana, egresado del Departamento de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

Según el artista, el proyecto integra el desarrollo de murales, con el propósito de realzar la autoestima e identidad de los barrios pobres.

“Hemos tenido buenos resultados en las comunidades, porque siempre que se vaya a sumar, la gente recibe estas propuestas que solo buscan realzar la valía de su gente a través de las manifestaciones culturales”, esbozó el joven nacido en Ponce.

Sin embargo, Santana aseguró que el mayor tropiezo se presentó en la ciudad a donde creció.

“Yo pinté la Concha Acústica de Guayanilla, y pinté también en Yauco. Es irónico que yo he vivido en Ponce casi toda mi vida y nunca me habían dado la oportunidad de pintar aquí, hasta ahora”, declaró.

Es que Santana junto a la gestora cultural Ingrid Pérez, desarrollaron una propuesta en cinco barrios de Ponce para pintar murales con figuras emblemáticas del deporte, música y comunidad.

Así llegaron a los sectores de Bélgica, San Antón, Cantera, Clausells y La Playa, en donde se logró unir a los residentes en un mismo propósito.

“En Clausells se retocaron los murales que están en las paredes del Cementerio Civil y en Bélgica se pintó al expelotero de Grandes Ligas, José “Coco” Laboy. En Cantera se pintaron a figuras como el cantante Pete “El Conde” Rodríguez, el expelotero de Grandes Ligas Pedro Muñoz, y los líderes comunitarios Edwin Figueroa y Frank Alvarado”, describió.

El exgrafitero explicó su transformación artística que calificó como espontánea.

“Creo que el mural de Guayanilla fue la transformación, porque nunca lo había hecho muralista como tal. Todo lo que pintaba era con potes spray, y lo hice por experimentar, cogí una brocha y como soy artista plásticos me decidí a hacerlo porque siempre me preguntaba el por qué los demás artistas lo hacían de esa manera”, aclaró.

“Me gustó el medio, porque es como pintar un cuadro gigante. Me enamoré y he seguido con eso, ahora lo que hago es que fusiono con spray, uso la brocha y me ha ido espectacular”, sostuvo.

Ahora, Santana espera por completar el proyecto en los barrios ponceños. Aunque no le dará continuidad, por el momento. En cuanto al colectivo, afirmó que planifican desarrollar otras oportunidades.

“Estamos incursionando en el deporte, queremos sacar dos equipos de baloncesto y voleibol a nombre del colectivo. Como artista me encantaría salir del país y demostrar que aquí hay personas dedicadas a trabajar y que hay mucho talento”, manifestó.

