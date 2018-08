Documentan biografía de Bobby Capó

Por Pablo Félix

Para El Regional

En el altar musical puertorriqueño resaltan varios compositores cuya lirica trasciende la época que aplaudió sus respectivos pentagramas. Basta con mencionar a Rafael Hernández Marín, Pedro Flores, Catalino “Tite” Curet Alonso y Sylvia Rexach.

Mas no podemos obviar al coameño Félix Manuel Rodríguez Capó, conocido como Bobby Capó, uno de los artistas más importantes en la cultura popular puertorriqueña dentro y fuera del país.

Fue precisamente la riqueza musical e interesante trayectoria de este artista, lo que motivó al escritor Víctor Federico Torres a recopilar la historia de Capó a través de una biografía autorizada.

He sido el incomprendido: La historia de Bobby Capó, es la publicación que enmarca los detalles de la vida del cantante, ser humano, padre, músico y artista.

“De Bobby aprendí que en su forma interior era sobre todo puertorriqueño, a pesar de esas incursiones en la derecha política dentro del Partido Nuevo Progresista. Solamente un hombre que adoraba a su patria pudo haber escrito una canción como Soñando con Puerto Rico”, confesó el escritor nacido en San Germán.

“Él tenía dos grandes amores: componer y su patria. Yo aprendí a entenderlo a través de todo este proceso”, expresó Torres, quien también es el autor del libro biográfico de la artista Marta Romero.

El escritor resaltó la colaboración de la familia Capó, especialmente de dos de sus hijas y su segunda esposa, Irma Nidia Vázquez, en un trabajo investigativo que tomó cerca de dos años, antes de comenzar a escribir.

“Esos testimonios orales me permitieron hacer un retrato completo de Bobby, sin esas lagunas. Con la documentación logré hacer un recuento desde su nacimiento hasta su muerte, e hilvanar algunos episodios que la gente desconocía y que no estaban claros”, manifestó.

El titulo de esta pieza literaria fue inspirado en la canción Incomprendido.

“Me puse a examinar las letras de varias de sus canciones y me tomé con estas líneas del número que mucha gente le llama El Incomprendido, pero tuve acceso al original y es Incomprendido. Refleja mucho cómo era Bobby, porque él se quejaba mucho de que la gente no lo entendía, en parte por sus contradicciones en la política como en su vida sentimental, en parte porque decía lo que sentía y muchas veces eso no le agradaba a la gente”, explicó.

El libro fue presentado recientemente en la librería El Candil de Ponce, a donde el escritor compartió su obra con el público sureño. Además, contó con la participación de la cantante Jacqueline Capó, hija menor del compositor, quien deleitó a los presentes con varios temas de la autoría musical de su famoso padre.

