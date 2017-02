Dislexia: Trastorno en el aprendizaje

Dra. Damalin Judith Díaz Suárez

Durante el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura los niños pueden manifestar algunas dificultades debido a diferentes alteraciones, como la dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neuro-desarrollo.

Los disléxicos manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión. La dislexia es una dificultad para la descodificación o lectura de palabras, por lo que estarían alterados algunos de los procesos cognitivos intermedios entre la recepción de la información y la elaboración del significado.

El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, pues, dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materias como Conocimiento del Medio, porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura. El niño/a disléxico debe poner tanto esfuerzo en las tareas de lectoescritura que tiende a fatigarse, a perder la concentración, a distraerse y a rechazar este tipo de tareas.

Los padres y maestros procesamos esta conducta como desinterés y presionamos para conseguir mayor esfuerzo, sin comprender que estos niños, realizando estas tareas, se sienten como si de repente, cualquiera de nosotros, nos viéramos inmersos en una clase de escritura china. La dislexia, es mucho más que tener dificultades en la lectura y en la escritura, ya que existen problemas de compresión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión entre la derecha y la izquierda, dificultades en las nociones espacio-temporales debemos tener en cuenta que no existen dos disléxicos idénticos y por tanto cada caso es único y no tiene por qué presentar la totalidad de los síntomas.

Según estudios recientes la dislexia afecta a un 10% de los estudiantes? Las dificultades que presenta la dislexia, nada tienen que ver con la capacidad intelectual ni con el esfuerzo del estudiante, sino mira estos ejemplos de personas con dislexia conocidas a nivel mundial por su capacidad de trabajo en diferentes disciplinas. La dislexia es una dificultad específica para el lenguaje que impide reconocer y comprender las palabras escritas. Por suerte, hoy día, tienes a tu alcance muchos recursos que permiten mejorar esta dificultad para el aprendizaje de la lectoescritura de tus estudiantes. Como se ha comprobado, la dislexia no se puede relacionar con la actitud del estudiante a la hora de aprender.

Una persona disléxica confunde la “e” con el “6” o la “A” con el “4”, entre otras. Afortunadamente, tanto si eres padre como docente de un niño con dislexia, tienes a tu disposición interesantes recursos educativos con los que podrás trabajar estas dificultades.

Aquí tienes unos cuantos: Reino de las sílabas. Divertido juego interactivo para trabajar las sílabas y la fonología de las palabras especialmente indicadas para las etapas preescolar, infantil y primaria. Bingo de sílabas. Material imprimible para crear un bingo de sílabas directas. Las letras son de caligrafía y refuerzan el aprendizaje de la lectoescritura. Puedes buscar en la Internet Dyseggxia, aplicación que permite combinar hasta 5 tipos de ejercicios para adaptarla a las dificultades de lectoescritura. Indicada para personas de 13 a 35 años y Katamotz. Sitio donde te puedes descargar un programa específico con ejercicios, actividades y juegos diseñados especialmente para trabajar la dislexia y otros problemas de aprendizaje de la lectoescritura.

Ayuda a ese niño con problemas de dislexia juntos hacemos la diferencia. Busca más información en mi Segundo Libro “Tienes las Herramientas”.

