Discapacidad del Lenguaje versus. Discapacidad Intelectual

Dra. Damalin Judith Díaz Suárez

Para El Regional

Muchas veces como padres nos confundimos por falta de información y/o orientación y no buscamos o nos negamos en recibir ayuda cuando la escuela le detectan a su hijo tiene problemas de aprendizaje. Su primera reacción es: “pero si mi hijo no está loco, o tiene problemas mentales, él es muy inteligente, él sabe mucho, todavía esta chiquito, entre otros”.

No se confunda los dos términos son diferentes las discapacidades mentales es discapacidad intelectual describe un coeficiente intelectual (CI) por debajo del promedio y una carencia de las habilidades necesarias para la vida diaria.

Esta condición solía llamarse “retraso mental”. El término “dificultades de aprendizaje y de atención” cubre una amplia gama de retos que los niños podrían tener en la escuela, en la casa y en la comunidad. Incluye a todos los niños que tienen dificultades, ya sea que éstas hayan sido formalmente identificadas o no.

Las dificultades de aprendizaje y de atención son problemas a nivel del cerebro, aproximadamente 20% de los niños tienen dificultades de aprendizaje y de atención. Las dificultades de aprendizaje y de atención se manifiestan de diferentes maneras y con diferentes grados de severidad. Algunos niños podrían tener dificultades para leer, escribir, matemáticas, organización, concentración, enfoque, comprensión auditiva, habilidades sociales, las habilidades motoras o una combinación de ellas.

Una de las maneras en que los padres pueden confundir ambas discapacidades es cuando se orientan mal o buscan en Internet y no con un especialista que les proporcionará la información correcta. Se confunden ambos términos “dificultades del aprendizaje” (“learning difficulties”), y a las discapacidades intelectuales como “discapacidades del aprendizaje” (“learning disabilities”). Asegúrese de saber en dónde está buscando y a quien le solicita información.

El estar mal informado puede traer grandes consecuencias en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de su hijo. Ambos tipos de discapacidades afectan el aprendizaje y están amparadas por la ley de educación especial. Pero no son lo mismo. Este es uno de los malentendidos más comunes sobre las discapacidades de aprendizaje en todo el mundo.

Una discapacidad del aprendizaje se refiere a las limitaciones en ciertas habilidades académicas: lectura, escritura y las matemáticas son las principales. Los términos como “discapacidad” y “trastorno” son necesarios para abrir la puerta a servicios y apoyos importantes para los niños que tienen dificultades de aprendizaje y de atención, entiendo que muchas familias no se sienten cómodas con estos términos legales y médicos.

Es importante que como padres reconozcan y entiendan las dificultades de sus hijos, y puedan ayudarlos a progresar, sin preocuparse por las etiquetas o el estigma. Algunas veces las personas confunden las dificultades de aprendizaje y de atención con otras condiciones. Es cierto que algunas dificultades de aprendizaje y de atención podrían ser el resultado de cómo el cerebro procesa la información visual y los sonidos, pero no son lo mismo que tener una visión o audición deficiente.

Las dificultades de aprendizaje y de atención no son el resultado del lugar en el que creció su hijo o la manera en la que fue criado. Tampoco se trata de que sean sólo “niños malcriados”. Tener estas dificultades no significa que un niño no sea inteligente. De hecho, los niños con dificultades de aprendizaje y de atención son tan inteligentes como sus compañeros. 1 de cada 5 niños tienen dificultades de aprendizaje y de atención. Pero puede que sea difícil saber si lo que está observando corresponde al desarrollo esperado para su edad o si es motivo de preocupación.

En niños mayores, las dificultades de aprendizaje y de atención pueden causar problemas en la escuela. Pero debido a que los niños pequeños puede que aún no vayan a la escuela, puede ser más difícil saber si lo que está observando es un retraso en el desarrollo o una dificultad de aprendizaje. Un retraso en el desarrollo es cuando las habilidades de desarrollo (como el habla y la coordinación) de su hijo están retrasadas. Con la intervención temprana la mayoría de los niños “pone al día”.

Las dificultades de aprendizaje y de atención son dificultades basadas en el cerebro que pueden generar problemas con la lectura, la escritura, las matemáticas, la organización, la concentración, la comprensión auditiva, las habilidades sociales o motoras durante toda la vida. Con el apoyo adecuado, los niños con dificultades de aprendizaje y de atención pueden tener éxito en la escuela y más allá. Es importante una buena comunicación entre padre y maestro.

Comments

comments