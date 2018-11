Diálogo Ambiental desconfía de Trust for the Americas

EL REGIONAL

El portavoz de la organización Comité Diálogo Ambiental, Víctor Alvarado Guzmán, afirmó que la organización afiliada a la organización de Estados Americanos (OEA), financiada por la empresa

Applied Energy Systems (AES), no es de fiar.

Alvarado Guzmán cuestionó que esa organización se utilice para propósitos corporativos y de relaciones públicas para favorecer a AES.

“El hallazgo se hizo patente el pasado 22 de agosto, cuando en un semanario de Guayama la organización Trust for the Americas anunciaba el patrocinio de la empresa AES para costear talleres, pagar recursos y promocionar microempresas en la región. En especial, en las comunidades cercanas a la polémica planta de carbón. ¿Casualidad?”, expresó Alvarado Guzmán.

“Según su portal oficial en internet, Trust for the Americas es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), establecida en 1997 y afiliada a la Organización de Estados Americanos (OEA). Ha implementado proyectos en 24 países y trabajado con más de 500 organizaciones”, explicó el opositor de AES.

Alvarado Guzmán, destacó que entre sus socios corporativos más reconocidos resaltan Microsoft, Citibank, Copa Airlines, Chevron, Portland Holdings, Western Union, CISCO, Motta International, Diageo y, claro está, AES.

“Además de ser socio y patrocinador del Trust for the Americas, AES es parte de su Junta de Directores como miembro vocal o a distancia (member at large), y al presente ese cargo es representado por la ejecutiva Scarlett Álvarez”, destacó Alvarado Guzmán.

Indicó que Álvarez, a su vez, forma parte de la empresa carbonera desde el año 2002, funge como vicepresidenta y jefa de las Partes Interesadas (stakeholders) y como Oficial de Sostenibilidad de AES. Ha ejercido distintos puestos a nivel corporativo en áreas como relaciones con los inversores, relaciones públicas, responsabilidad social corporativa y asuntos corporativos.

“Por consiguiente, otra vez AES ha quedado al descubierto: en realidad la carbonera no apadrina ni apoya mediante “alianzas” a Trust for the Americas, sino que en efecto es parte de la organización. Beneficio corporativo, no caritativo”, recalcó el dirigente ambientalista.

