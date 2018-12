Desarrollan proyecto salubrista para barrios

EL REGIONAL

redacción@elregionalpr.com

Catedráticos de Ciencias Médicas lideran innovador proyecto salubrista en siete barrios aislados de la zona montañosa, luego de que se lograra la aprobación de un donativo de $433,00 para proyecto de promotores de salud comunitarios.

Con el propósito de desarrollar un proyecto de promotores de salud comunitarios, los doctores Heriberto Marín Centeno, Pablo Méndez Lázaro y Ralph Rivera Gutiérrez de la Escuela Graduada de Salud Pública, y la Dra. Aurinés Torres Sánchez de la Escuela de Medicina, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, asesoraron a la Corporación de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico El Otoao (COSSAO).

Mediante la colaboración, COSSAO obtuvo un donativo de más de $433,000 por dos años de parte de la organización Heart to Heart International para desarrollar la innovadora iniciativa salubrista.

“Estamos muy entusiasmados de tener esta oportunidad desde la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico de colaborar con la organización comunitaria COSSAO en un proyecto de promotores de salud comunitarios que podría muy bien ser un modelo para otras comunidades aisladas y marginadas en Puerto Rico”, dijo el doctor Rivera Gutiérrez.

COSSAO es una organización comunitaria creada en el 2013 por los residentes de los barrios de Mameyes, Caonillas, Don Alonso, Tetuán y Limón (Utuado); Mameyes (Jayuya); y Frontón (Ciales).

“Los huracanes de septiembre del 2017 agudizaron los retos que enfrentan nuestros residentes para obtener acceso a servicios de salud. Necesitábamos estrategias nuevas para atender esta realidad. Los siete promotores de salud comunitaria serán vecinos respetados de la comunidad que serán adiestrados para darle apoyo a los residentes para obtener los servicios de salud que necesitan y coordinarán actividades de promoción de salud, educación en salud y manejo de enfermedad”, explicó Francisco “Tito” Valentín, presidente de COSSAO.

“Estamos muy contentos de apoyar a COSSAO en su programa de promotores de salud comunitaria. Heart to Heart International fue de los primeros equipos médicos de emergencia en Utuado después del Huracán María, y desde entonces hemos continuado apoyando los esfuerzos para mejorar la salud en las comunidades de las montañas de Puerto Rico. Programas como el de COSSAO encaja perfectamente con la misión de nuestra organización para mejorar la salud, y creemos que no sólo ayudará a muchas personas en estas comunidades, servirá además de ejemplo para los vecinos de otras comunidades que enfrentan retos de acceso a servicios de salud,” dijo Kim Carroll, presidenta y gerente operacional de Heart to Heart International.

Heart to Heart International es una organización internacional, sin fines de lucro dedicada a la salud con sede en Lenexa, Kansas. Desde su creación en 1992, HHI ha entregado $1.7 billones en ayuda médica y suministros en más de 130 países, incluyendo en los Estados Unidos. HHI responde a las crisis y los desastres naturales tanto nacional como internacionalmente ofreciendo asistencia médica y la movilización de voluntarios.

Un objetivo importante de COSSAO es atender las necesidades básicas de salud primaria de los residentes de los barrios antes mencionados. La visión es acercar los servicios de salud primaria a estas comunidades garantizando la calidad de servicios mediante el reclutamiento de profesionales de la salud, promotores de salud, y otros profesionales bajo un esquema de salud comunitaria.

“Deseamos fomentar el desarrollo socioeconómico de la región mediante la creación de empleos y otras actividades basados en una filosofía de autogestión comunitaria para atender las necesidades de comunidades geográficamente aisladas y marginadas, brindar servicios de salud y desarrollo sustentable de las siete comunidades”, concluyó Valentín.

